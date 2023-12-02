Майже 100 військових звільнили з полону: Зеленський розкрив новий формат обміну

За словами Володимира Зеленського, станом на зараз кілька тисяч українських військовослужбовців знаходяться в російському полоні.

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Зеленський розповів, як зараз відбуваються обміни полоненими / Колаж Главред, фото: Андрій Єрмак, скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що процес обміну військовополоненими з Росією не зупинився і продовжується. Він зауважив, що часто такі обміни відбуваються не публічно, а іноді безпосередньо на полі бою.

"Ми боремося за кожну таку нашу людину. Ми міняємо. Ми наповнюємо свій обмінний фонд (росіянами), і потім відбуваються обміни. Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так голосно, не так публічно. Скажу відверто - міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців - і ми міняємо. Це по-різному буває. Тобто: обміни є і не тільки глобальні, а є і прямо на місці. На все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити", - заявив президент в інтерв'ю АР.

Зеленський наголосив, що за останні шість місяців Україні вдалося звільнити приблизно 100 своїх військовослужбовців із полону Росії, а з початку повномасштабного вторгнення РФ — кілька тисяч. За його словами, наразі ще кілька тисяч військовослужбовців знаходяться у полоні.

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Глава держави також висловив підтримку сім'ям тих, хто чекає на звільнення з полону, заявивши: "Україна буде боротися за кожного військовослужбовця".

Обмін полоненими між Росією та Україною

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на початку вересня Росія фактично зупинила процес обміну полоненими з Україною. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розкрив основні причини замороження цього процесу.

Водночас, Богдана Єрмохіна якого російські окупанти незаконно вивезли в Росію з Маріуполя, повернули назад в Україну. Цей випадок став відомий тим, що ще коли хлопцеві було 17 років, йому вдалося отримати повістку від російських окупантів.

На думку керівника прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, окупанти активно працюють на дестабілізацію українського суспільства та використовують призупинення обміну полоненими як ще один інструмент впливу.

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