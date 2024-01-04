Потужні вибухи біля Севастополя: ЗСУ уразили командний пункт з’єднання окупантів

Вибухи лунали у Севастополі та Євпаторії. Після цього командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за успішне проведення операції.

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ЗСУ уразили командний пункт з’єднання окупантів біля Севастополя/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Збройні сили України вдень 4 січня вдарили по командному пункту з’єднання російських загарбників поблизу Севастополя.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ в Telegram. Зазначається, що удар був нанесений близько 15:00.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук після успішної атаки подякував за проведення операції пілотам Повітряних сил та усім причетним.

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"Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня і вкотре дякую пілотам Повітряних сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", – зазначив Олещук.

Нагадаємо, вдень у четвер, 4 січня, у Севастополі окупанти оголосили повітряну тривогу, а перед цим перекрили рух по Керченському мосту. Упродовж майже години загарбники скаржилися на масований ракетний обстріл. У Севастополі та Євпаторії лунали вибухи.

Після цього речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Криму.

"Це, можна сказати, відбувається в онлайн-режимі. Мова про те, що українські Сили оборони продовжують роботу. А коли буде можливість оприлюднити результати та поділитися ними, то це обов'язково буде зроблено", – пояснив Юсов.

Вибухи в окупованому Криму

У ніч на 26 грудня у тимчасово окупованому Криму гриміли вибухи – було знищено російський десантний корабель "Новочеркаськ". Після цього у Повітряних силах ЗСУ заявили про сплановану операцію. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що корабель був знищений в результаті удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил. За його словами, це була спланована операція і Збройних сила, і інших силових структур. Ігнат додав, що на "Новочеркаську", ймовірно, був потужний боєкомплект.

Також 30 грудня у Севастополі пролунав потужний вибух. У Міноборони РФ заявили, що вранці 30 грудня Військово-морські сили України направили на Крим безпілотний катер, але його нібито вдалося знищити.

2 січня в тимчасово окупованому Росією Криму лунали вибухи. Як зазначили місцеві телеграм-канали, ймовірно було нанесено удар по аеродрому Бельбек. Водночас, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що даний аеродром є основною авіаційною базою противника, яку використовують для нападу на Україну.

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