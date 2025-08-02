Готуються обміни і новий законопроект: Зеленський анонсував зміни для військовополонених

Головне зі звернення Зеленського:
- Україна готує нові обміни полоненими
- Україна готує новий законопроект щодо реабілітації звільнених з полону українців
Україна готується до проведення нових обмінів військовополоненими. Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов у доповіді президенту України Володимиру Зеленському.
"Кирило Буданов доповів про підготовку нових обмінів – сподіваюсь, що все це вдасться, все це ми реалізуємо. Дякую всім, хто дбає про Україну, всім, хто працює, хто воює заради нашої держави", - зазначив президент у вечірньому зверненні.
Новий законопроект для звільнених з полону українців
Зеленський також анонсував появу законопроекту, який дасть змогу захистити звільнених з полону українців та забезпечити належне відновлення після неволі. Мова йде про хвороби, які були набуті в полоні.
"А отже, справедливо, щоб допомога була така ж сама, як щодо хвороб, які були набуті в час служби в Силах оборони. Ігор Клименко доповів щодо реабілітації полонених", - сказав Зеленський.
Він також наголосив на тому, що представники влади обговорювали питання реабілітації, гарантування всіх прав, відновлення документів та соціальної адаптації.
Обміни полоненими - останні новини
Нагадаємо, 23 липня Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими - додому повернулися українські захисники, які воювали на різних напрямках фронту. Вони виходили з автобусів з українськими прапорами, обіймалися та вперше за довгий час дзвонили рідним.
Це вже дев’ятий етап обміну тяжкопоранених і важкохворих захисників. До України повернулися понад тисяча військових, частина з яких провела в полоні понад три роки. Наймолодшому визволеному захиснику 27 років, найстаршому - 66. Декількох вважали зниклими безвісти.
Як повідомляв Главред, попередній обмін відбувся 20 червня. Тоді додому повернулися українські військові, багато з яких провели в полоні понад два роки. Серед звільнених - тяжкопоранені та тяжкохворі.
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