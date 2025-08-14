Україна та Росія провели особливий обмін полоненими - кого вдалось повернути з полону

Україна повернула з російського полону 84 громадян — військових і цивільних, серед яких є ті, кого окупанти утримували ще з 2014 року, вказує Зеленський.

Кого вдалось повернути до України / Колаж Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна та Росія провели особливий обмін полоненими

В рамках домовленостей з російського полону вдалось звільнити 84 людини

З них - 33 військових та 51 цивільний

Сьогодні, 14 серпня Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram, опублікувавши фотографії з обміну.

Зеленський повідомив, що в рамках нового обміну вдалося повернути додому 84 людей, серед яких є як військові, так і цивільні. Більшість із них потребує медичної допомоги та тривалої реабілітації. Серед звільнених цивільних є ті, кого росіяни утримували ще з 2014, 2016 і 2017 років, а серед військових — захисники Маріуполя. Президент висловив вдячність усім, хто сприяє подальшому визволенню українських полонених.

"Дякую нашій команді – усім у Координаційному штабі, ГУР, Офісі, в спеціальних службах, хто працює заради повернення наших людей. Дякую ОАЕ за допомогу в цьому обміні. А головне, дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд. Хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій – це в тому числі й можливість повертати наших людей додому. Будуть ще обміни", - написав Зеленський.

В чому особливість нового обміну

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за дорученням президента України з російського полону звільнено 33 військових і 51 цивільного громадянина.

"Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році", - йдеться у повідомленні.

Серед тих, хто повертається додому, є українці, захоплені та засуджені окупантами у період з 2016 по 2021 роки. Серед них — три жінки з Донецької та Луганської областей, зокрема вчителька початкових класів, ув’язнена у 2019 році.

Серед звільнених цивільних також 27-річний чоловік, якого незаконно позбавили волі ще у 2016 році, коли йому було лише 18. Додому повертаються й захисники з гарнізону Маріуполя, військовослужбовці Військово-Морських сил і Державної прикордонної служби, зокрема 10 офіцерів.

"З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року. Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність. Вік наймолодшого звільненого - 26 років, найстаршому виповнилося - 74 роки, з яких 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці. Висловлюємо вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну. Дякуємо також всім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу", - наголосили в Координаційному штабі.

Зазначається, що звільнені з полону українці отримають повний комплекс необхідної медичної допомоги: пройдуть огляд, лікування, забезпечення всім потрібним на перший час, а також належні виплати. Після тривалого перебування в російському полоні вони матимуть можливість пройти реабілітацію та реінтеграцію в суспільство.

В Координаційному штабі наголосили, що продовжують роботу, щоб повернути з російського полону всіх наших громадян.

Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

