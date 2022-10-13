Потрібно припинити кровопролиття в Україні: Ердоган жорстко поставив на місце Путіна - CNN

Ердоган закликав припинити кровопролиття в Україні / Колаж фото Reuters

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у присутності Путіна закликав "припинити кровопролиття в Україні". Це сталося під час його зустрічі з російським диктатором на саміті в Казахстані, повідомляє CNN.

Ердоган зазначив, що це питання є пріоритетним.

"Кожен з нас відчуває регіональний і глобальний вплив кризи в Україні... Попри ці труднощі на місцях, нашим пріоритетом є якнайшвидше припинення кровопролиття", — сказав Ердоган.

Також відомо, що Путін і Ердоган домовилися провести двосторонню зустріч.

Ердоган хоче влаштувати зустріч Путіна і Зеленського

Як повідомляв Главред, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче провести спільну зустріч лідера України Володимира Зеленського та господаря Кремля Володимира Путіна. За його словами, це необхідно для вирішення кризи, так як війна Росії проти України має наслідки, які стосуються і самої Туреччини.

За даними турецького офісу CNN Turk, Путін натякнув на готовність до особистих переговорів із Зеленським. Про це він нібито повідомив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану під час зустрічі в Сочі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає можливою дипломатію з Росією, поки президентом в РФ є Путін. Він додав, що до російського керівництва не може бути поваги, так як воно вбиває і захоплює іншу країну, не поважаючи міжнародне право.

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