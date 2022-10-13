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Україна припускає напад Росії з Білорусі через Житомирську, Рівненську та Волинську області

13 жовтня 2022, 14:28

Агресор РФ може піти на нову військову інтервенцію, щоб спробувати відрізати Україні шляхи поставок військової допомоги від країн Заходу, сказав Сергій Наєв

Сергій Наєв, ЗСУ
Армія України знає, як діяти у разі нового нападу Росії з Білорусі - Наєв / Колаж Міноборони України, УНІАН

Армія України проводить підготовку до можливого нападу військ Росії з території Білорусі через Житомирську, Рівненську та Волинську області, які агресор не атакував 24 лютого, коли відбувся перший етап повномасштабного військового вторгнення. Країна-окупант може спробувати перекрити шляхи постачань Західної зброї. Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Росія може знову напасти з Білорусі, але цього разу через Житомирську, Рівненську та Волинську області.

За його словами, такі ризики вивчалися ще до повномасштабної війни, тому українська армія розуміє, як потрібно діяти.

"Це одне із завдань агресора - перервати нам шляхи постачань західної зброї, яку ми отримуємо від наших партнерів. Такі питання відпрацьовувалися ще в мирний час, до початку повномасштабної агресії, відповідно, ми розуміємо, як діяти, і вживаємо тих заходів, які необхідно вжити", - підкреслив Сергій Наєв.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Міністр оборони Олексій Резніков 10 вересня заявив, що Путін вже 7 місяців вмовляє Лукашенка підключити свою армію до війни проти України.

Однак Лукашенко не вступає в бойові дії. У Мінську бачать, що білоруси воювати не хочуть.

У Головному управлінні розвідки сказали, що Путін постійно намагається умовити Лукашенка напряму вступити у війну Росії з Україною. Білоруська республіка вже сконцентрувала біля кордонів України 6 батальйонів. Лукашенко готовий всіляко сприяти Москві, але не воювати безпосередньо.

Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський зауважив, що Олександр Лукашенко змінив свою риторику і вже визнає Мінськ учасником війни проти України.

Але воювати він не прагне. Лукашенко розуміє, чим бойові дії обернуться Білорусі.

Дивіться відео ТСН - Лукашенко відправив Росії десятки танків

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ЗСУ війська Росії Сергій Наєв новини Білорусі війна Росії та України
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