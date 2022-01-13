Вперше у Новому році 2022 кількість COVID-хворих в Україні перевищила 10 тисяч

Коронавірус знову атакує Україну / Фото Reuters

В Україні зафіксовано різке зростання хворих на коронавірус. Вперше за час новорічних та різдвяних свят цього року кількість нових виявлених хворих за добу перевищила 10 тисяч осіб.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, станом на ранок 13 січня 2022 коронавірус в Україні за добу виявили у 10 046 жителів країни. Зокрема захворіли 590 дітей і 255 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1676 осіб; летальних випадків - 191; одужали 7202 людини.

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 13 січня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ - 997;

Вінницька область - 510;

Волинська область - 88;

Дніпропетровська область - 362;

Донецька область - 354;

Житомирська область - 367;

Закарпатська область - 413;

Запорізька область - 222;

Івано-Франківська область - 983;

Київська область - 376;

Кіровоградська область - 64;

Луганська область - 98;

Львівська область - 949;

Миколаївська область - 174;

Одеська область - 508;

Полтавська область - 431;

Рівненська область - 273;

Сумська область - 510;

Тернопільська область - 389;

Харківська область - 560;

Херсонська область - 95;

Хмельницька область - 367;

Черкаська область - 293;

Чернівецька область - 313;

Чернігівська область - 350.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 727 034 людини;

одужали - 3 537 826 пацієнтів;

летальних випадків - 97 928;

проведено ПЛР-тестувань - 17 071 469.

Як повідомляв Главред, учені Національної академії наук України заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні. Кількість позитивних тестів на COVID-19 зросла майже на 40% по відношенню до мінімуму останніх чисел грудня.

Середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день в середньому за останній тиждень.

Учені кажуть, що можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. При цьому серед хворих зросла частка людей до 35 років.

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Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні з кінця січня може початися нова хвиля захворюваності на коронавірус. Такий прогноз зумовлений тим, що до цього періоду почнуть фіксувати більше випадків COVID-штаму Омікрон. За його словами, пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня.

У МОЗ не очікують, що 2022 рік буде гіршим за кількістю смертей і заражень, ніж минулий.

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