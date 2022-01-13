УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вперше у Новому році 2022 кількість COVID-хворих в Україні перевищила 10 тисяч

13 січня 2022, 08:42
Прослухати новину
Зупинити

Найбільшу кількість заражень коронавірусом виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

коронавірус
Коронавірус знову атакує Україну / Фото Reuters

В Україні зафіксовано різке зростання хворих на коронавірус. Вперше за час новорічних та різдвяних свят цього року кількість нових виявлених хворих за добу перевищила 10 тисяч осіб.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, станом на ранок 13 січня 2022 коронавірус в Україні за добу виявили у 10 046 жителів країни. Зокрема захворіли 590 дітей і 255 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1676 осіб; летальних випадків - 191; одужали 7202 людини.

Найбільшу кількість заражень COVID-19 виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

false
Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 13 січня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ - 997;
  • Вінницька область - 510;
  • Волинська область - 88;
  • Дніпропетровська область - 362;
  • Донецька область - 354;
  • Житомирська область - 367;
  • Закарпатська область - 413;
  • Запорізька область - 222;
  • Івано-Франківська область - 983;
  • Київська область - 376;
  • Кіровоградська область - 64;
  • Луганська область - 98;
  • Львівська область - 949;
  • Миколаївська область - 174;
  • Одеська область - 508;
  • Полтавська область - 431;
  • Рівненська область - 273;
  • Сумська область - 510;
  • Тернопільська область - 389;
  • Харківська область - 560;
  • Херсонська область - 95;
  • Хмельницька область - 367;
  • Черкаська область - 293;
  • Чернівецька область - 313;
  • Чернігівська область - 350.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Реклама

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 727 034 людини;
  • одужали - 3 537 826 пацієнтів;
  • летальних випадків - 97 928;
  • проведено ПЛР-тестувань - 17 071 469.

Як повідомляв Главред, учені Національної академії наук України заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні. Кількість позитивних тестів на COVID-19 зросла майже на 40% по відношенню до мінімуму останніх чисел грудня.

Середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день в середньому за останній тиждень.

Учені кажуть, що можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. При цьому серед хворих зросла частка людей до 35 років.

читайте такожПандемія COVID-19 піде на спад після спалаху Омікрона - Білл Гейтс

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні з кінця січня може початися нова хвиля захворюваності на коронавірус. Такий прогноз зумовлений тим, що до цього періоду почнуть фіксувати більше випадків COVID-штаму Омікрон. За його словами, пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня.

У МОЗ не очікують, що 2022 рік буде гіршим за кількістю смертей і заражень, ніж минулий.

Читайте також:

viber
новини Києва МОЗ коронавірус новини України коронавірус в Україні COVID-19 коронавірус новини коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «Вперше у Новому році 2022 кількість COVID-хворих в Україні перевищила 10 тисяч». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на 2022 рік прийшла стрижка неповторної краси перевернутий боб, що пасує всімУ моду на 2022 рік прийшла стрижка неповторної краси перевернутий боб, що пасує всім У моду на зиму 2022 увійшли трохи дивні, але дуже теплі жіночі шапки, які схвилюють усіхУ моду на зиму 2022 увійшли трохи дивні, але дуже теплі жіночі шапки, які схвилюють усіх Новорічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посіваютьНоворічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посівають Вікторія Смеюха показала пишні сідниці в сміливому прозорому вбранніВікторія Смеюха показала пишні сідниці в сміливому прозорому вбранні Ретроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого: Левам - повернення старих ворогів, а Козерогам - грошіРетроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого: Левам - повернення старих ворогів, а Козерогам - гроші
09:55

Одяг кольору барвінку приголомшливої краси увійшов в моду на 2022 рік

09:50

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

09:49

"Зробити їм це складно": Данилов розповів про план Путіна щодо УкраїниВідео

09:47

Розкол у Кремлі: військовий експерт заявив, що Путін втрачає "праву руку"Відео

09:15

Запровадження "карток на їжу": українцям пояснили, в чому підступВідео

Реклама
09:00

Інструкція від Цитрусу: як рейдернуть бізнес в Україні реклама

08:52

Військові навчання Росії поблизу українського кордону: до чого готується МоскваПогляд

08:42

Вперше у Новому році 2022 кількість COVID-хворих в Україні перевищила 10 тисячВідео

08:24

Як заощадити на оплаті газу в лютий холод: у Нафтогазі розкрили просту схемуВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 13 січня 2022: Ракам – удача, Дівам – плітки недругів, Водоліям - брехняВідео

08:05

Поразка РФ у боротьбі за Україну і страх Заходу перед війною: у США пояснили дії МосквиВідео

08:02

Зеленський доручив "притиснути" українських олігархів за кордоном

07:48

Вріже мороз до -21°: українцям назвали дату різкого потеплінняВідео

07:23

В Ужгороді зниклу 36-річну жінку знайшли вбитою з пакетом на голові

07:13

Ультиматум Росії Заходу і ставка Кремля ва-банк: політик попередив Україну про небезпекуВідео

06:50

Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати

06:46

"Пісенний конкурс у виправній колонії": у Запоріжжі судді відгуляли корпоратив під тюремний шансонВідео

06:13

Рівняння на Амстердам: чому зростають ціни на паливо і до чого тут УкраїнаПогляд

05:41

Ретроградний Меркурій 14 січня - 4 лютого: Левам - повернення старих ворогів, а Козерогам - грошіВідео

05:40

Найсмачніша свинина з чорносливом на Старий Новий рік 2022: простий рецептВідео

Реклама
05:27

Що можна з'їсти для покращення настрою – дієтолог назвала найкращі "антистрес продукти"

05:10

Як з користю використовувати шкірку від бананів: 3 чудесні способи

04:37

Ретроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати біду

04:22

Куряче м'ясо, соки і не тільки: експерт назвала продукти, які не варто купувати в супермаркетіВідео

03:16

Захистить від ворогів і поганих снів: як виростити гіацинт удома в горщикуВідео

03:04

Відомого актора з Глухаря знайшли мертвим

02:59

Анна Кошмал у зухвалій міні-сукні оголила груди і розповіла про вампіризм у спілкуванні

02:53

Скільки часу люди витрачають на гаджети: відповідь фахівців

01:22

Які симптоми раку легенів можна помітити в різних частинах тіла - відповідь вчених

01:22

Maruv образі спокусливої лялечки показала ідеальну фігуру

00:55

У Леоніда Куравльова важке ураження мозку - актор харчується через трубку в шлунку

00:51

Прикмети на 13 січня: що не можна робити в день Маланки та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуВідео

12 січня, середа
23:57

Дружина Віктора Павлика зізналася, хто в їхній родині більше заробляє

23:33

Яка рослина може захистити організм від інфекцій - відкриття вчених

23:23

В Україні розробляють дронів-камікадзеВідео

23:20

На якому маслі не можна смажити картоплю - медики дали відповідьВідео

23:10

Збирали на операцію: у Житомирі шахраї через доставку Justin вкрали 114 тисяч у ветерана АТОВідео

22:47

США нададуть екстрену допомогу Україні у разі нападу Росії

22:03

В Україні значно підскочили ціни на моркву: скільки коштує коренеплідВідео

21:55

Що не можна робити з грошима: які звички привертають бідність і багатствоВідео

Реклама
21:40

Вчені знайшли несподівану користь жирів при діабеті

21:31

"Відпочили" за 80 тис. грн: у готелі в Карпатах побили туристів через зауваження про сніданок

21:19

У Monobank попередили про нову схему шахраїв: як не попастися аферистам

21:01

З'ясувалася умова запровадження нових санкцій США проти Путіна

20:37

Проблеми з грошима, втрати і труднощі: кому із знаків Зодіаку доведеться туго з фінансами в кінці січня

20:33

У ДБР розповіли, коли Порошенку оберуть запобіжний захід та налякали покараннямВідео

20:30

Навіть ялинка: через "мінування" 600 об’єктів в Україні довелося евакуювати тисячі людей

20:29

Загрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом ЗаходуВідео

20:24

У дитини зупинилося серце: у Харкові іноземка народжувала вдома і мало не померлаВідео

20:23

Нутриціолог назвала топ-4 продукти, які "вбивають" шкіру

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти