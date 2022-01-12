Пандемія COVID-19 піде на спад після спалаху Омікрона - Білл Гейтс

Білл Гейтс дав прогноз про закінчення пандемії коронавірусу / Фото Reuters

Американський мільярдер і філантроп, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусу піде на спад одразу після сплеску нового COVID-штаму Омікрон.

Гейтс вважає: після того, як Омікрон пройде країною, впродовж року буде значно менша кількість випадків захворювання, а COVID-19 можна буде лікувати швидше - як сезонний грип. Такий прогноз він оприлюднив у своєму мікроблозі в Twitter.

Гейтс переконаний, що штам коронавірусу Омікрон забезпечить "багато імунітету принаймні на наступний рік". Водночас, за словами мільярдера, поки країни "відчуватимуть на собі вплив хвиль Омікрона, їхні системи охорони здоров'я будуть піддаватися випробуванням".

"Більшість важких випадків припаде на нещеплених. Можливо, якийсь час нам доведеться робити щорічне щеплення проти COVID-19", - прогнозує Білл Гейтс.

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) зробили гучну заяву про наслідки штаму коронавірусу Омікрон. В організації вважають, що новий варіант інфекції може мати негативний вплив на пандемію.

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При цьому гендиректор організації Тедрос Адан Гебреесус зазначив, що зараз важко спрогнозувати, про який саме вплив йдеться.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон. Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада 2021 року в країнах Південної Африки. Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві. Лікарі назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс. 18 грудня в Україні офіційно підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

Як повідомляв Главред, раніше засновник компанії Microsoft Білл Гейтс передрік нові загрози для людства. За його словами, пандемія коронавірусу - це ще не найгірше. За його словами, світу можуть загрожувати біотеракти. Не виключено, що зловмисники атакуватимуть аеропорти, поширюючи різноманітні хвороби.

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