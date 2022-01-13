"Перенесуть добре і не помруть": інфекціоніст назвав категорію людей, яких "помилує" штам Омікрон

Штам Омікрон небезпечніший за своїх попередників / колаж Reuters

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що Covid-штамом Омікрон заразяться майже всі, але найбільше постраждають невакциновані люди.

У тих, хто має щеплення, хвороба пройде без тяжкого перебігу і постковідного синдрому, заявив керівник Інституту алергології та інфекційних захворювань і головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі в ефірі телеканалу CNN.

За його словами, з серйозними наслідками коронавірусу зіткнуться саме нещеплені громадяни, по яких Омікрон завдасть "головного удару".

У той же час, за словами інфекціоніста, хворіють Омікроном також і ті, хто вакцинувався. Однак у них буде значно легше перебіг захворювання, з мінімальними ризиками госпіталізації і смерті.

читайте такожДвох доз COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від Омікрону: в Pfizer розробляють новий препарат"Омікрон за його неймовірною, безпрецедентною мірою ефективності поширення врешті-решт знайде майже всіх... А, можливо, і багато з них (вакциновані. - ред) дуже ймовірно, з деякими винятками, перенесуть це досить добре, в тому сенсі, що не будуть госпіталізовані і не помруть", - заявив Ентоні Фаучі.

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Нагадаємо, в Україні зафіксовано різке зростання хворих коронавірусом. Вперше за час новорічних та різдвяних свят цього року кількість нових виявлених хворих за добу перевищила 10 тисяч осіб.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, станом на ранок 13 січня 2022 коронавірус в Україні за добу виявили у 10 046 жителів країни. У тому числі захворіли 590 дітей і 255 медпрацівників.

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