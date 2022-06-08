15-річний хоробрий юнак дроном навів ЗСУ на величезну колону росіян: вони знищили її

15-річний хоробрий юнак Андрій Покраса дроном навів ЗСУ на росіян / сайт Міноборони РФ і Globalnews

15-річний школяр Андрій Покраса допоміг українській армії знищити велику колону російських окупантів, яка наступала на Київ наприкінці лютого нинішнього року. Юнак дав велике інтерв'ю порталу Global News.

Покраса каже, що представники територіальної оборони звернулися до нього ‒ їм потрібні були GPS-координати російської колони (для того, щоб скорегувати вогонь по ній артилерії ЗСУ).

"Вони надали нам інформацію, де приблизно може бути російська колона. Нашою метою було знайти точні координати і передати координати солдатам. [...] Це була одна з найбільших колон, які рухалися по Житомирській трасі, і нам вдалося її знайти, тому що одна з вантажівок довго включала фари", — сказав юнак.

Покраса запустив свій дрон в поле біля свого будинку і виявив російську колону по Житомирській трасі – неподалік від села Березівка (40 кілометрів від Києва). Його батько швидко передав координати в тероборону. А українська артилерія знищила колону.

"Він був єдиним, хто мав досвід роботи з безпілотниками в цьому регіоні. Він справжній герой, герой України", - пояснив військовослужбовець ЗСУ і блогер Юрій Касьянов.

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Нагадаємо, раніше український снайпер Олена Білозерська говорила, що перші дні повномасштабної війни в Україні нагадували Сафарі — техніка російських окупантів рухалася щільними колонами. І, відповідно, її із засідок на дорогах знищували ЗСУ.

Після цього особовий склад ворожої армії, якому вдалося вижити, розбігався хто куди, а потім його виловлювали представники ТРО або місцеві мисливці.

Пізніше українські артилеристи з 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка розбили техніку російських окупантів, яка їхала українськими полями.

"Знову рашистська колона не доїхала до місця призначення. Знову вони загадили наші родючі поля своїм металобрухтом. Ну ніяк не можуть знайти дорогу додому", – зазначили українські воїни.

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