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Цілу добу до Попасної йшла колона техніки РФ: окупанти хочуть взяти в кільце ЗСУ на Луганщині

15 травня 2022, 13:18

Окупанти щодня підтягують техніку в напрямку Попасної. Днями йшла колона з приблизно понад 2,5 тис. одиниць ворожої техніки.

Сергій Гайдай
Сергій Гайдай розповів, що зараз відбувається на Луганщині / Фото УНІАН, Суспільне

Росія кидає всі сили на Луганський напрямок і намагається взяти регіон в кільце. На даний момент окупанти хочуть захопити дорогу Лисичанськ - Бахмут, щоб взяти в оточення захисників України в Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Як повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, йдуть бої під Сєвєродонецьком у селищах Щедрищеве та Воронове. Є скупчення російської техніки біля Попасної.

"Орки не відмовилися від ідеї відрізати Луганщину, захопивши дорогу Лисичанськ - Бахмут, тим самим взяти у кільце наші війська в Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську", - розповів він.

За словами Гайдая, окупанти щодня підтягують техніку в напрямку Попасної.

"Буквально кілька днів тому цілу добу йшла колона ворожої техніки. Нарахували приблизно понад 2,5 тисячі одиниць техніки. Це вантажівки з особовим складом, танки, самохідні установки, БТР, БММ. Готуються вони дуже серйозно", - сказав глава Луганської ОВА.

За його словами, плани РФ постійно змінюються - вони підлаштовують їх під поточну ситуацію, мовляв, так і було задумано. У путінської армії не вийшло захопити Київ, Луганськ, Харків, Суми. Донецьку область їм теж не взяти, вважає Гайдай.

"Донецьку область вони ніяк не візьмуть (...) всі сили будуть кинуті саме для того, щоби захопити кілька міст Луганської області, які підконтрольні Україні", - сказав він.

Гайдай також додав, що російські військові відмовляються воювати в Білогорівці.

"Не сильно мотивує картина, коли підходиш до лінії переправи, а вона вся розбита, вся обстріляна, валяються трупи, кричать поранені, яких вони не забирають. І валяється близько ста одиниць техніки (...) розірваний танк з відірваною вежею, розбиті БТРи. Мотивація занадто сумна", - зазначив глава Луганської ОВА.

Невдалі спроби росіян форсувати Сіверський Донець

На Луганщині з'явилася своя "Чорнобаївка". Недалеко від села Білогорівка біля річки Сіверський Донець є закрут. Там російські війська вп'яте намагаються навести понтонну переправу і постійно зазнають втрат. Окупанти втратили за чотири дні понад 70 одиниць техніки.

Як повідомили в МВС України, російська армія там вже втратила близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів і офіцерів.

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