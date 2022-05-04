Бійці ЗСУ знищили колону окупантів Росії в районі Ізюму Харківської області

Російська техніка перевозила паливо і снаряди.
Бійці Збройних сил України завдали точного удару по колоні техніки військ Росії, яка перевозила паливо і снаряди загарбникам у Харківській області в районі міста Ізюм. Саме місто окупанти використовують в якості одного з головних опорних пунктів для наступу на Донбас.
На опублікованому Bihus.info відео в соціальній мережі Facebook показано, як українська артилерія завдає точного і нищівного удару по колоні російської техніки, що перевозила паливо і снаряди у Харківській області, районі міста Ізюм.
Місто окупаційні війська використовують як один з плацдармів наступу на Донецьку та Луганську області.
Армія України знищує військову техніку РФ
У Генеральному штабі ЗСУ раніше розповіли, що на одному з напрямків боїв з військами Росії було завдано удару по 38-й окремій мотострілецькій бригаді російської армії. В результаті злагоджених і ефективних дій українських військових підрозділів ворогові було завдано серйозної шкоди. Близько 60% складу бригади противника отримали поранення або загинули.
Військовий волонтер Роман Донік показав, як у селі Сулигівка під Ізюмом Харківської області ЗСУ знищили техніку військ РФ. Вороги сконцентрували бойові машини, щоб піти в наступ. Однак військові України завдали по ній нищівного повітряного вогневого удару.
У 30-й ОМБр розповіли, як група бійців, озброєних протитанковими ракетними комплексами Стугна, розбила близько трьох десятків одиниць ворожої техніки. За словами одного з військових, воїни навіть під Градами продовжують хоробро битися з противником.
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