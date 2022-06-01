Артилеристи розбили російську колону – 5 танків і 2 БМП згоріли вщент/ Telegram ЗСУ, Facebook ООС

Українські воїни продовжують ефективно нищити російську військову техніку та ліквідовувати її екіпаж.

Так, захисники України вчергове знищили низку російської техніки, розбивши ворожу колону. Під удар ЗСУ потрапили п’ять російських танків Т-72 і дві бойові машини піхоти. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами".

"Наша артилерія розбила російську бронетанкову колону. Повністю знищено 5 російських танків Т-72 та 2 БМП", – йдеться у повідомленні.

Артилеристи розбили російську колону/ Telegram ЗСУ

Пізніше Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили відео знищення колони російської військової техніки.

Танк Т-72 – що про нього відомо

Т-72 – це основний бойовий танк, який був розроблений на Уралвагонзаводі за часів СРСР. Радянська армія прийняла його на озброєння у 1973 році. За 30 років виробництва його модернізували 14 разів.

На початок 2014 року ЗСУ мали 600 танків Т-72, які перебували на зберіганні. Але з початком бойових дій на Донбасі Мініоборони відновило їхнє використання.

Росія має близько 30 тисяч танків Т-72.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили на Миколаївщині декілька броньованих машин російських окупантів. Екіпаж згорів разом з ворожою технікою. Від машин лишилися лише згорілі уламки.

Нагадаємо, українські військові знищили в Луганській області російську бойову розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2).

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