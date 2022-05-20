Сафарі на рашистів: снайпер ЗСУ розповіла, як розстрілювали колони РФ

Олена Білозерська / Facebook / bilozerska

Перші дні війни в Україні нагадували сафарі - техніка російських окупантів рухалася щільними колонами, в момент, коли із засідок на дорогах її знищували ЗСУ.

Як розповіла НВ снайпер ЗСУ Олена Білозерська, після цього особовий склад ворожої армії, якому вдалося вижити, розбігався хто куди, а потім його виловлювали представники ТРО або місцеві мисливці.

За її словами, тактика росіян полягає в прагненні "перемолоти" українські позиції. Це воїнів ЗСУ зовсім не дивує.

"Зараз противник переважно застосовує тактику вогневого видавлювання, із застосуванням великої кількості артилерії і великої кількості снарядів. Завдання противника - "перемолоти" наші позиції, щоб потім спробувати їх зайняти. Нічого нового, класична тактика ще з часів Першої світової війни", - каже співрозмовниця.

За її спостереженням, кадровий склад російської армії з моменту її наступу на українські землі зовсім не змінився - це все ті ж найманці, яких влада РФ розбавляють контрактниками.

"Сильна сторона - у них є механізми впливу на особовий склад для досягнення поставлених завдань за всяку ціну. По-простому, до солдатів ставляться як до гарматного м'яса, і вони змушені приймати це як належне. Слабка сторона - абсолютна відсутність ініціативи у сержантського і молодшого офіцерського складу. Як наслідок - нездатність приймати автономні рішення", - додала Білозерська.

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Раніше повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.

Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.

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