Заморозки відкладаються: синоптик попередила, коли в Україну повернеться тепло

Погода в Україні у найближчі дні буде сонячною та без опадів. Втім, як попередила синоптик Наталія Діденко в Telegram, попри потепління прогнозується туман.
"Північно-західний вітер зміниться на південно-західний і цей новий напрямок зачерпне і закине до нас вищі градуси із півдня", - пояснила вона.
У більшості областей України температура повітря з понеділка, 21 жовтня, підвищиться до +14+18 градусів вдень. При цьому вночі все ще очікуються періодичні заморозки, ймовірність яких зменшиться всередині наступного тижня.
У Києві протягом кількох днів, починаючи з 21 жовтня, через антициклон опадів не очікується. Температура повітря у понеділок вночі сягатиме 0+3 градусів. Починаючи з вівторка, 22 жовтня, ночі у столиці будуть більш теплі - температура коливатиметься від +3 до +6 градусів.
Вдень у Києві очікується +12+14 градусів 21 жовтня, а 22 та 23 жовтня потеплішає до +16 градусів. В останні робочі дні наступного тижня, четвер та п'ятницю, очікується +11+14 градусів.
Синоптик Діденко попередила, що бездощова погода протримається в Україні відносно недовго - вже з 28 жовтня очікуються найближчі опади.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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Нагадаємо, що 20 жовтня у багатьох областях синоптики оголосили І та ІІ рівні небезпечності через сильні заморозки до -5 градусів. Про небезпеку попереджають у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Напередодні речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що в Україні з вівторка, 22 жовтня, очікується підвищення температури. "Бабине літо" триватиме кілька днів.
Раніше Птуха прогнозувала, що на початку листопада може сформуватися циклон, який принесе дощ, місцями з мокрим снігом.
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