До України мчить похолодання: синоптик розповіла, коли чекати на перший сніг

Речниця Українського гідрометеорологічного центру прогнозує значний температурний контраст.

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Коли українців може "накрити" першим снігом / Коллаж: Главред, фото pexels

На початку листопада може сформуватися циклон, який принесе дощ, місцями з мокрим снігом. Про це під час брифінгу розповіла речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

За її словами, перший сніг (якщо не брати до уваги випадіння снігу на високогір'ї Карпат раніше) може з'явитися в Україні у вигляді змішаних опадів.

"Дійсно може на території України утворитися циклон. І він може вже принести опади, принаймні змішаної фази. Тобто дощ, подекуди з мокрим снігом", - пояснила Птуха. відео дня

Водночас Наталія Птуха зазначила, що осінь ще, можливо, буде про себе нагадувати.

"Бачимо що сезони зараз, в умовах зміни клімату - це такий дисбаланс у кліматичній системі", - розповіла речниця.

За її словами, цілком імовірно, що і цей сезон (більшість місяців холодного періоду), характеризуватиметься дещо вищими за кліматичну норму показниками середньомісячної температури - на 1,5-2 градуси.

"Загальна тенденція до потепління абсолютно не виключає затоків холоду, арктичного повітря. Тому що завжди наголошую: ми - сезонна країна. Ці затоки холоду можуть бути. Просто їх тривалість останніми роками дедалі скорочується", - підкреслила спікер УкрГМЦ.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомляла, що погода в Україні у п’ятницю, 18 жовтня, буде із заморозками. Мінусові температури будуть практично всюди, крім сходу і південного сходу.

При цьому синоптикиня додала, що скоро в Україні буде потепління. Температура повітря почне рости з понеділка, 21 жовтня – вона підійметься до +12…+17 градусів.

Погода в Україні у вихідні, 19 і 20 жовтня, буде переважно холодною і хмарною. У більшості областей опадів не очікується, але у східній та південній частині нашої держави будуть дощі, місцями помірні.

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