Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Влупить 5-градусний мороз: Україну атакують сильні заморозки

Ангеліна Підвисоцька
19 жовтня 2024, 19:30
220
Синоптики попереджають про небезпеку через заморозки, у багатьох областях буде туман.
погода
Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 20 жовтня буде морозною та туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях синоптики оголосили І та ІІ рівні небезпечності через сильні заморозки до -5 градусів. Про небезпеку попереджають у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Вночі та вранці 20 жовтня синоптики попереджають про сильний туман 200-500 м. Він очікується у західних, Житомирській та Вінницькій областях. У цих регіонах оголошено І рівень небезпечності.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде прохолодно 20 жовтня. На сході буде найхолодніше - 6-9 градусів тепла. Найтепліше буде на заході - до 15 градусів тепла. Вночі у більшості областей будуть заморозки. У цей день також очікуються дощі у Криму, в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Вже з понеділка, 21 жовтня, в Україну повернеться сонячна погода. Синоптик прогнозує потепління.

Наталия Диденко инфографика
Що відомо про Наталку Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 20 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня / фото: ventusky

Погода 20 жовтня

В Україні 20 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощ у південно-східних областях. У західних, Житомирській, Вінницькій областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі сильні заморозки (у повітрі) 0-5°, в південній частині та східних областях температура 1-6° тепла (у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 8-13° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 20 жовтня в Україні буде морозним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+15 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+7 градусів.

погода 20 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня / фото: meteoprog

Погода 20 жовтня у Києві

У Києві 20 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують.

"Вночі сильні заморозки (у повітрі) 0-5°, температура вдень 8-13° тепла; у Києві вночі заморозки на ґрунті та у повітрі 0-2°, температура вдень близько 10° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 20 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, що в деяких регіонах України влупить 5-градусний мороз і будуть опади - синоптики розповіли, в яких областях випаде сніг.

Крім того, в Україні три дні будуть заморозки - синоптик Наталія Діденко назвала дні, які будуть найхолоднішими протягом цього тижня.

Також, у більшості регіонів України прогнозуються дощі. Синоптики радять попрощатися з бабиним літом через наближення потужного антициклону.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Більше
Влупить 5-градусний мороз: Україну атакують сильні заморозки

Влупить 5-градусний мороз: Україну атакують сильні заморозки

19:30Синоптик
ЗСУ вдалось провести успішні контратаки на Харківщині: генерал видав важливу заяву

ЗСУ вдалось провести успішні контратаки на Харківщині: генерал видав важливу заяву

19:05Україна
Росія двічі вдарила по центру Запоріжжя: пошкожено будівлі, є постраждалі

Росія двічі вдарила по центру Запоріжжя: пошкожено будівлі, є постраждалі

19:02Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що означає знак дві автівки та переплетені стрілки: нововведення для водіїв

Що означає знак дві автівки та переплетені стрілки: нововведення для водіїв

Гороскоп Таро на листопад 2024: Ракам - здійснення бажання, Левам - вибір, Дівам - стабільність

Гороскоп Таро на листопад 2024: Ракам - здійснення бажання, Левам - вибір, Дівам - стабільність

Лише справжній детектив знайде 3 відмінності – треба впоратися за 21 секунду: складна загадка

Лише справжній детектив знайде 3 відмінності – треба впоратися за 21 секунду: складна загадка

Гороскоп Таро на листопад 2024: Терезам - криза, Скорпіонам - прогрес, Стрільцям - успіх

Гороскоп Таро на листопад 2024: Терезам - криза, Скорпіонам - прогрес, Стрільцям - успіх

В Україну повернеться "бабине літо": коли чекати неймовірного потепління

В Україну повернеться "бабине літо": коли чекати неймовірного потепління

Останні новини

20:22

Увірвуться серйозні проблеми: що категорично не можна відкривати 20 жовтня

19:30

Влупить 5-градусний мороз: Україну атакують сильні заморозки

19:18

Нова спроба в оновленій обгортці: про суть Плану перемогиПогляд

19:15

Мобілізація 18-річних, вступ до НАТО та витівки Трампа: віцепрем’єрка Ольга Стефанішина дала відверте інтерв’ю Наталії Мосейчук

19:05

ЗСУ вдалось провести успішні контратаки на Харківщині: генерал видав важливу заяву

Росію перемогти реально, Україна здатна занурити її в хаос – ЗагороднійРосію перемогти реально, Україна здатна занурити її в хаос – Загородній
19:02

Росія двічі вдарила по центру Запоріжжя: пошкожено будівлі, є постраждалі

18:53

"Місто стиратимуть з лиця землі": названо напрямок нового штурму РФВідео

18:40

Вступ України до НАТО без окупованих територій: Стефанішина поставила крапку у питанні

17:59

Україну накриють перші заморозки: синоптик заявила про швидке потепління

Реклама
17:57

Загроза масштабної війни в Європі: у Зеленського розкрили найгірший сценарійВідео

17:43

"Росіяни понесуть великі втрати": Жмайло оцінив, чи доб'ється РФ прориву на Харківщині

16:53

На рахунку – сотні окупантів: на фронті загинув легендарний оператор дронів ЗСУ

16:42

Для чого КНДР передає РФ свою армію: у Франції видали тривожну заяву про війну

16:30

Росіяни підірвали міст на півдні України: в "Атеш" розкрили, до чого готується ворог

15:58

Ворог спробує "притиснути" ЗСУ до річки: експерт про загрозу захоплення РФ великого міста

15:43

Закуска на ульот: фаршировані яйця за кілька хвилин - абсолютно новий рецептВідео

15:39

Збереже тепло: "таємний" перемикач на дверях та вікнах з металопластикуВідео

15:39

Росіяни можуть піти в обхід Куп'янська: Жмайло дав важливий прогноз нового наступ РФЕксклюзив

15:13

"Вдалий піар-хід": з'явилися чутки, що новий роман Лесі Нікітюк фейковий

14:55

У Франції підтримали План перемоги Зеленського і заговорили про переговори з РФВідео

Реклама
14:48

"Рекорд" за останні 7 років: в Україні різко зросла ціна популярний фрукт

14:42

Як їсти піцу згідно з етикетом - ножем і виделкою чи рукамиВідео

14:42

ЗСУ вперше збили російську ракету Х-69 з касетною бойовою частиною

14:00

Що буде з Куп'янськом і які плани у РФ щодо Харкова: інтерв'ю з Дмитром Жмайлом

13:57

В Україні можуть розмістити ракети Tomahawk: експерт про важливий пункт Плану перемогиВідео

13:49

Базилік ростиме цілий рік: як отримати цілу плантацію всього за 10 гривеньВідео

13:44

Окупанти всю ніч атакували Україну, запустили понад 100 дронів і ракет: деталіФото

13:34

Так робить більшість: чому не варто тримати руку на важелі перемикання передач

13:27

Лорак смачно оскандалилася фальшивим і слабким співомВідео

13:24

"Дайте йому грошей": росіяни атакували Максима Галкіна - що сталося

12:51

Майор РФ злетів у повітря: у Луганську підірвали авто разом із військовим-окупантом

12:46

Чекати залишилось не довго: відомо, коли Україна отримає перші Mirage 2000

12:33

"Я давно вже така": колишня дружина Володимира Остапчука публічно підколола його

12:20

"Готові по Ірану влупити": Загородній оцінив, чого чекати від президентства Трампа

12:03

Чим замінити вершкове масло у випічці: 5 найкращих варіантів, які зроблять смак ідеальним

12:02

Участь військ КНДР у війні: у Конгресі США заявили про "червону лінію для НАТО"

11:44

Є руйнування і багато уламків: нові подробиці удару дронів РФ по КиєвуФотоВідео

11:33

Гороскоп Таро на листопад 2024: Козерогам - зміни, Водоліям - сварка, Рибам - розставанняВідео

11:30

"Просто вони окремо": Потап і Настя Каменських приховують своє розставання - журналістка

11:23

ЗСУ відкинули ворога на Харківщині, але росіяни просунулись на іншому напрямку

Реклама
10:50

Китайський гороскоп на завтра 20 жовтня: Кроликам - проблеми в сім'ї, Коням - грандіозний роман

10:25

Дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ: сталося загорянняВідео

10:11

Гороскоп Таро на листопад 2024: Терезам - криза, Скорпіонам - прогрес, Стрільцям - успіх

09:59

РФ атакувала об’єкти енергетики у 2 областях: вводяться графіки аварійних відключень світла

09:59

Карта Deep State онлайн за 19 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:42

Окупанти вдарили по житловому секторі в Одесі: які наслідкиФото

09:17

"Може впасти за лічені дні": РФ намагається швидше захопити важливе місто на Донеччині – WSJ

09:03

Гороскоп Таро на листопад 2024: Ракам - здійснення бажання, Левам - вибір, Дівам - стабільністьВідео

08:51

Вигідно для РФ: як Путін спонукає Захід чинити тиск на Україну - ISW

08:10

Росіяни несуть нову "сенсаційну новину"Погляд

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти