Влупить 5-градусний мороз: Україну атакують сильні заморозки

Синоптики попереджають про небезпеку через заморозки, у багатьох областях буде туман.

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Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 20 жовтня буде морозною та туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях синоптики оголосили І та ІІ рівні небезпечності через сильні заморозки до -5 градусів. Про небезпеку попереджають у західних, північних, центральних, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Вночі та вранці 20 жовтня синоптики попереджають про сильний туман 200-500 м. Він очікується у західних, Житомирській та Вінницькій областях. У цих регіонах оголошено І рівень небезпечності.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде прохолодно 20 жовтня. На сході буде найхолодніше - 6-9 градусів тепла. Найтепліше буде на заході - до 15 градусів тепла. Вночі у більшості областей будуть заморозки. У цей день також очікуються дощі у Криму, в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Вже з понеділка, 21 жовтня, в Україну повернеться сонячна погода. Синоптик прогнозує потепління.

Що відомо про Наталку Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня / фото: ventusky

Погода 20 жовтня

В Україні 20 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощ у південно-східних областях. У західних, Житомирській, Вінницькій областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі сильні заморозки (у повітрі) 0-5°, в південній частині та східних областях температура 1-6° тепла (у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 8-13° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 20 жовтня в Україні буде морозним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+15 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+7 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня / фото: meteoprog

Погода 20 жовтня у Києві

У Києві 20 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують.

"Вночі сильні заморозки (у повітрі) 0-5°, температура вдень 8-13° тепла; у Києві вночі заморозки на ґрунті та у повітрі 0-2°, температура вдень близько 10° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомлялось, що в деяких регіонах України влупить 5-градусний мороз і будуть опади - синоптики розповіли, в яких областях випаде сніг.

Крім того, в Україні три дні будуть заморозки - синоптик Наталія Діденко назвала дні, які будуть найхолоднішими протягом цього тижня.

Також, у більшості регіонів України прогнозуються дощі. Синоптики радять попрощатися з бабиним літом через наближення потужного антициклону.

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