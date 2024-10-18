В Україну повернеться 'бабине літо': коли чекати неймовірного потепління

У жовтні Україну накриє неймовірне потепління, яке протримається кілька днів, розповіла Наталія Птуха.

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В Україну на кілька днів повернеться "бабине літо" / Фото: pixabay.com

В Україні з вівторка, 22 жовтня, очікується підвищення температури. "Бабине літо" триватиме кілька днів. Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу.

"Починаючи з третьої декади жовтня в нас усе ж таки може бути певне підвищення температури. Принаймні, десь із 22-го числа буде певна зміна конфігурації баричних утворень на території України, і, відповідно, вже буде зміна повітряних мас. Не дуже відчутно, але все ж таки, принаймні, очікуємо, що заморозків нічних уже не буде, або якщо і будуть, то хіба що на поверхні ґрунту і досить локально", - розповіла вона.

Птуха додала, що нічна температура триматиметься в межах +2°C - +7°C, а подекуди може досягати +8°C. Натомість денна температура буде більш комфортною.

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"Якщо зараз у нас вдень +7-13 градусів, до 15-16 на Закарпатті, то надалі, з 22 жовтня в більшості регіонів України вже +11-16 градусів буде в денні години. Тобто, у принципі, для жовтня це досить комфортні показники температури", - зазначила синоптикиня.

За її словами, комфортні температурні показники можуть зберігатися до середини третьої декади жовтня. А вже наприкінці жовтня будуть певні перебудови синоптичних процесів, тоді в Україну можуть надходити атмосферні фронти.

Різке зниження температури в Україні

Птуха також пояснила, що нинішнє зниження температури викликане впливом антициклонів, які принесли холодне повітря з північних широт.

"У більшості регіонів України зараз є відчутне зниження температури і також заморозки. У нас заморозки (передбачаються - Главред) у нічні години, 1 і 2 рівня небезпечності. Це означає, що вони можуть бути як на ґрунті, так і в повітрі. У найближчі дві ночі заморозки будуть досить інтенсивними, інтенсивність (може бути - Главред) навіть у межах 0-5°C градусів по різних регіонах України", - зауважила Птуха.

Синоптикиня наголосила, що хмари захищають від заморозків. Тому у найближчу ніч заморозки оминуть південний схід України, де зберігається хмарність і можливі невеликі дощі.

"Але надалі тільки по узбережжю морів їх (хмар - Главред) не очікуємо. Це вже ніч на 20-те число", - додала вона.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 19 жовтня в Україні очікується морозна погода з туманом. Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що дощі пройдуть у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму. У західних регіонах спостерігатиметься сильний туман з видимістю 300-500 метрів.

Також на початку листопада в Україні може сформуватися циклон, що принесе дощі, місцями з мокрим снігом. Речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зазначила, що це буде перший сніг, якщо не враховувати випадіння снігу на високогір'ї Карпат раніше.

Як повідомляв Главред, з понеділка, 21 жовтня, температура почне підніматися до +12…+17 градусів, а дні стануть сонячними. Діденко рекомендує планувати подорожі з 21 жовтня, оскільки у ці дні очікуються комфортні погодні умови.

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