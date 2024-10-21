Якою буде зима 2024-2025: синоптики здивували прогнозом

Найближча зима буде з аномальними температурами повітря.

https://glavred.net/synoptic/kakoy-budet-zima-2024-2025-sinoptiki-udivili-prognozom-10607150.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - якою буде зима/ фото: УНІАН

Коротко:

Зима буде аномально теплою, кажуть синоптики

Середня температура коливатиметься в межах від +5 до -5 градусів

Погода в Україні взимку 2024-2025 відзначиться аномально теплою погодою – очікується, що температура повітря буде триматися на рівні 1-2 градуси вище норми і коливатиметься в межах від +5 до -5 градусів.

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, кандидатка географічних наук Віра Балабух, повідомляє TSN.UA. Вона зазначила, що таку аномальну погоду спричинить антициклон.

відео дня

"В Атлантиці формується потужний антициклон, який виштовхуючи тепле повітря із субтропіків у бік України, спричинить встановлення аномальних для зими в нашому кліматичному поясі температур", – пояснила вона.

За словами Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вона зазначила, що вже стає нормальним, що у січні спостерігаються практично такі ж температури повітря, як і в листопаді.

"Але це не виключає короткочасних значних похолодань. Взимку 2024-2025 року можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні, на два-три дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою та м’якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур", – сказала Балабуха.

У той же час вона попередила, що метеорологи у всьому світі говорять про ризики, які може спричинити взимку маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Від цього і низки інших факторів залежатиме, чи прорветься до України арктичне повітря.

Хто така Віра Балабух Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

Речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха також зазначає, що зима цього року не буде надто суворою. Вона наголосила, що про точний прогноз поки що говорити зарано, але можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років

Водночас Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей затоку в Україну холоду та арктичного повітря.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україну прийшло потепління – синоптик назвала дату повернення сильних дощів. Синоптики попереджають про сильні заморозки вночі.

Нагадаємо, в Україну увірвався антициклон – синоптик назвав найтепліші дні цього тижня. Впродовж тижня температури будуть знижуватися до позначок близько 0°С, а подекуди і нижче, однак вдень сонячна погода сприятиме підвищенню температури.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред