"Вріжуть" 4 потужні шторми: календар магнітних бур на лютий

В Україну увірвуться магнітні бурі. Одна з них буде дуже сильною і накриє країну в другій половині місяця.

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Календар магнітних бур на лютий / фото: pixabay

В Україні в лютому будуть сильні магнітні бурі. Цього місяця країну накриють 4 геомагнітні шторми. Про це повідомляє meteoagent.

Сильна магнітна буря увірвалася в країну ще в січні і дуже сильно затягнулася. Вона тривала майже 2 тижні. 1 лютого буря закінчується на рівні 4-х балів і йде на спад.

Очікується, що наступний геомагнітний шторм увірветься в країну 5 лютого. Він буде не дуже потужним - на рівні 3-х балів. Така буря триватиме до 6 лютого і буде на такому ж рівні.

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Календар магнітних бур на лютий 2024 року / фото: meteoagent

17 лютого вируватиме нова магнітна буря. Вона не буде дуже сильною. Цього дня буря буде на рівні 4-х балів. Вже наступного дня її сила підвищиться до 5-ти балів і буде такою ж ще 19 лютого. 20 лютого геомагнітний шторм опуститься до 4-х балів і після цього опуститься до мінімуму.

Четверта магнітна буря увірветься в країну 25 лютого з 3-бальною силою. Наступного дня її потужність зросте до 4-х балів, а 27 лютого знову опуститься до 3-х балів.

Календар магнітних бур на лютий 2024 року / фото: Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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