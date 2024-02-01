"Вріжуть" 4 потужні шторми: календар магнітних бур на лютий

В Україні в лютому будуть сильні магнітні бурі. Цього місяця країну накриють 4 геомагнітні шторми. Про це повідомляє meteoagent.
Сильна магнітна буря увірвалася в країну ще в січні і дуже сильно затягнулася. Вона тривала майже 2 тижні. 1 лютого буря закінчується на рівні 4-х балів і йде на спад.
Очікується, що наступний геомагнітний шторм увірветься в країну 5 лютого. Він буде не дуже потужним - на рівні 3-х балів. Така буря триватиме до 6 лютого і буде на такому ж рівні.
17 лютого вируватиме нова магнітна буря. Вона не буде дуже сильною. Цього дня буря буде на рівні 4-х балів. Вже наступного дня її сила підвищиться до 5-ти балів і буде такою ж ще 19 лютого. 20 лютого геомагнітний шторм опуститься до 4-х балів і після цього опуститься до мінімуму.
Четверта магнітна буря увірветься в країну 25 лютого з 3-бальною силою. Наступного дня її потужність зросте до 4-х балів, а 27 лютого знову опуститься до 3-х балів.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
Інші новини:
- Температура у 2 областях підніметься до +12: якою буде погода на початку лютого
- В Україну йде весняне потепління: деякі області заливатиме дощами
- Налетять дощ зі снігом і сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди