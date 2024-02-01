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"Вріжуть" 4 потужні шторми: календар магнітних бур на лютий

Ангеліна Підвисоцька
1 лютого 2024, 18:20
В Україну увірвуться магнітні бурі. Одна з них буде дуже сильною і накриє країну в другій половині місяця.
магнітна буря, сонце, погода
Календар магнітних бур на лютий / фото: pixabay

В Україні в лютому будуть сильні магнітні бурі. Цього місяця країну накриють 4 геомагнітні шторми. Про це повідомляє meteoagent.

Сильна магнітна буря увірвалася в країну ще в січні і дуже сильно затягнулася. Вона тривала майже 2 тижні. 1 лютого буря закінчується на рівні 4-х балів і йде на спад.

Очікується, що наступний геомагнітний шторм увірветься в країну 5 лютого. Він буде не дуже потужним - на рівні 3-х балів. Така буря триватиме до 6 лютого і буде на такому ж рівні.

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магнітна буря
Календар магнітних бур на лютий 2024 року / фото: meteoagent

17 лютого вируватиме нова магнітна буря. Вона не буде дуже сильною. Цього дня буря буде на рівні 4-х балів. Вже наступного дня її сила підвищиться до 5-ти балів і буде такою ж ще 19 лютого. 20 лютого геомагнітний шторм опуститься до 4-х балів і після цього опуститься до мінімуму.

Четверта магнітна буря увірветься в країну 25 лютого з 3-бальною силою. Наступного дня її потужність зросте до 4-х балів, а 27 лютого знову опуститься до 3-х балів.

календар магнітних бур лютий
Календар магнітних бур на лютий 2024 року / фото: Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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