Налетять дощ зі снігом і сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди

Погода в Україні скоро принесе нові сюрпризи – після короткочасного потепління й невеликої кількості опадів у нашу державу прийдуть дощі з мокрим снігом, які будуть супроводжуватися сильним вітром.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона зазначає, що погіршення погоди варто очікувати у суботу, 3 лютого.
"У суботу опадів в Україні, включно з Києвом, побільшає – очікується дощ та мокрий снігом із сильним вітром", – зазначила синоптик.
Погода в Україні 2 лютого
У п’ятницю, 2 лютого, у нашій державі буде хмарно, але не холодно. Температура повітря упродовж дня становитиме від +1 до +5 градусів у більшості областей.
"Істотні опади малоймовірні хіба невеликий мокрий сніг пройде в навколокарпатських областях та на сході України. Характерною особливістю завтрашнього дня буде сильний північно-західний вітер, подекуди пориви до 15-20 метрів за секунду. У Києві Стрітення також обіцяє бути із рвучким вітром, проте без опадів, навіть із проясненнями. Протягом дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах +3, +4 градусів", – зазначила Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода на початку лютого. Початок лютого принесе досить теплі температури повітря у більшості областей, температура у 2 областях підніметься до +12. Лише вночі подекуди будуть морози.
Також раніше синоптик сказав, коли погіршиться погода. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 29 січня по 4 лютого. Українців подекуди очікує погіршення погоди з випаданням снігу та посиленням вітру.
Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко назвала дату потепління. Січень завершиться чудовою і переважно сонячною погодою, але суттєвого потепління варто очікувати на початку лютого, зазначила вона.
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