Налетять дощ зі снігом і сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди

Після невеликого потепління та малої кількості опадів в Україну прийдуть дощі зі снігом. Разом з опадами також налетить сильний вітер.

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Погода в Україні зіпсується – налетять дощ зі снігом і сильний вітер/ unsplash.com

Погода в Україні скоро принесе нові сюрпризи – після короткочасного потепління й невеликої кількості опадів у нашу державу прийдуть дощі з мокрим снігом, які будуть супроводжуватися сильним вітром.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона зазначає, що погіршення погоди варто очікувати у суботу, 3 лютого.

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"У суботу опадів в Україні, включно з Києвом, побільшає – очікується дощ та мокрий снігом із сильним вітром", – зазначила синоптик.

Погода в Україні 3 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 лютого

У п’ятницю, 2 лютого, у нашій державі буде хмарно, але не холодно. Температура повітря упродовж дня становитиме від +1 до +5 градусів у більшості областей.

"Істотні опади малоймовірні хіба невеликий мокрий сніг пройде в навколокарпатських областях та на сході України. Характерною особливістю завтрашнього дня буде сильний північно-західний вітер, подекуди пориви до 15-20 метрів за секунду. У Києві Стрітення також обіцяє бути із рвучким вітром, проте без опадів, навіть із проясненнями. Протягом дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах +3, +4 градусів", – зазначила Діденко.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода на початку лютого. Початок лютого принесе досить теплі температури повітря у більшості областей, температура у 2 областях підніметься до +12. Лише вночі подекуди будуть морози.

Також раніше синоптик сказав, коли погіршиться погода. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 29 січня по 4 лютого. Українців подекуди очікує погіршення погоди з випаданням снігу та посиленням вітру.

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко назвала дату потепління. Січень завершиться чудовою і переважно сонячною погодою, але суттєвого потепління варто очікувати на початку лютого, зазначила вона.

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