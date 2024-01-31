В Україну йде весняне потепління: деякі області буде заливати дощами

В Україні очікуються сильні пориви вітру. Швидкість вітру буде досягати 15-20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / фото: pixabay

Погода в Україні 1 лютого буде місцями сніжною. Синоптики попереджають про те, що в Україні буде туман та ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти снігові лавини. Там оголосили 2 рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про те, що на території західних областей будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / фото: ventusky

Погода 1 лютого

В Україні 1 лютого буде хмарно з проясненнями. У цей день в західних та Житомирській областях буде невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у південних, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +7

За даними meteoprog, 1 лютого буде похолодання. Найнижча температура повітря буде на території Сумській області. Там температура повітря опуститься до -3...+2 градуса. Найтепліше буде у Кіровоградській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+7 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / фото: meteoprog

Погода 1 лютого у Києві

У Києві 1 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі від +2..-3°, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

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