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Температура у 2 областях підніметься до +12: якою буде погода на початку лютого

Альона Вороніна
31 січня 2024, 13:56
Початок лютого принесе досить теплі температури повітря у більшості областей. Лише вночі подекуди будуть морози.

Погода, зима, снег, солнце
Погода в Україні на початку лютого буде теплішою/ unsplash.com

Погода в Україні на початку лютого буде досить теплою. Плюсові температури повітря переважатимуть у більшості областей, а в кількох областях стовпчики термометрів навіть піднімуться до +12 градусів.

Проте разом з потеплінням прийдуть опади, які спостерігатимуться по усій країні. Таким прогнозом погоди на початок лютого поділилися синоптики Українського гідрометцентру.

відео дня

Погода в Україні 1 лютого

У перший день останнього зимового місяця у західних і північно-західних областях будуть йти дощі з мокрим снігом. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +1 до +5 градусів, а вночі – від -1 до +1.

У решті областей нашої держави цього дня опадів не передбачається, але буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +8 градусів, але вночі буде холодніше – стовпчики термометрів можуть опускатися до -1 градуса.

Погода в Украине 1 февраля
Погода в Україні 1 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 лютого

Цього дня майже по всій території нашої держави буде йти мокрий сніг. Винятком стануть лише Одеська, Миколаївська та Кіровоградська області.

Температура повітря вдень прогріється до +1…+6 градусів, а вночі становитиме від -1 до +1 градуса.

Погода в Украине 2 февраля
Погода в Україні 2 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 3 лютого

У суботу, 3 лютого, мокрий сніг здебільшого замінять дощі. Температура повітря становитиме близько +8 градусів на заході нашої держави, +6 градусів – у південних областях, +4 – у східних областях.

Погода в Украине 3 февраля
Погода в Україні 3 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 лютого

У неділю, 4 лютого, погода ще більше нагадуватиме весняну, але в той же час по всій території країни будуть йти помірні дощі.

Погода буде хмарною з проясненнями. Стовпчики термометрів у багатьох областях перетнуть позначку +10.

Найтепліше буде у західних та південних областях – там температура повітря становитиме від +7 до +11 градусів. У Чернівецькій та Одеській областях стовпчики термометрів показуватимуть до +12 градусів за Цельсієм, а вночі температура повітря становитиме від +5 до +7 градусів.

На решті території країни вдень стовпчики термометрів покажуть від +5 до +8 градусів, а вночі +7 градусів.

Погода в Украине 4 февраля
Погода в Україні 4 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні

Раніше синоптик сказав, коли погіршиться погода. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 29 січня по 4 лютого. Українців подекуди очікує погіршення погоди з випаданням снігу та посиленням вітру.

Також раніше синоптик Наталія Діденко назвала дату потепління. Січень завершиться чудовою і переважно сонячною погодою, але суттєвого потепління варто очікувати на початку лютого, зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну накрила найдовша магнітна буря. Максимальна потужність цієї магнітної бурі зросла майже до 7-бального рівня.

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