Землю накрила магнітна буря: коли чекати найнебезпечніші спалахи на Сонці, дати

Магнітні бурі спричинені сонячними спалахами та викидами сонячного вітру, що досягають Землі.

Якою буде сьогоднішня магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Головне:

У понеділок, 8 вересня, на Землі очікується помірна магнітна буря (K-індекс 3.7, рівень)

Прогнозуються помірні збурення 8-9 вересня, зі зниженням активності 10-11 та стабілізацією 12-13

У понеділок, 8 вересня, на Сонці стався спалах. За даними ресурсів Мeteoagent і Британської геологічної служби, прогнозується магнітна буря жовтого рівня з К-індексом 3,7, що відповідає середнім коливанням.

Характер бурі та зміни прогнозів

Зараз зафіксовано геомагнітне збурення класу G1 (слабка буря). Варто враховувати, що прогнози коригуються кожні три години, тож дані можуть змінюватися. Вплив відчувається не лише в момент активності, а й трохи раніше та після завершення бурі.

Вплив магнітних бур на здоров’я

Навіть помірні збурення можуть погіршити самопочуття чутливих людей. Можливі симптоми: головний біль, запаморочення, коливання тиску, нудота, сонливість, загальна слабкість та дратівливість.

Прогноз магнітних бур на вересень

8–9 вересня – очікуються коливання рівня Kp-4, можливе тимчасове погіршення здоров’я.

– очікуються коливання рівня Kp-4, можливе тимчасове погіршення здоров’я. 10–11 вересня – активність слабша, Kp-4 або нижче.

– активність слабша, Kp-4 або нижче. 12–13 вересня – магнітосфера стабілізується, бурі малоймовірні.

Причини виникнення магнітних бур

Магнітні бурі формуються після сонячних спалахів, коли у космос викидаються заряджені частинки та ультрафіолетове випромінювання. Потоки сонячного вітру можуть досягти Землі за кілька годин чи днів, викликаючи геомагнітні збурення, що тривають від кількох днів до двох тижнів.

Симптоми магнітних бур / Інфографіка: Главред

Хто найбільш уразливий від магнітних бур

Найчастіше бурі впливають на:

людей із серцево-судинними захворюваннями,

гіпертоніків,

тих, хто страждає на безсоння,

метеочутливих осіб.

Як полегшити стан під час магнітних бур

Фахівці радять:

пити більше води,

відмовитися від кави, алкоголю та жирної їжі,

уникати стресу,

гуляти на свіжому повітрі,

спати не менше 7–9 годин,

контролювати тиск,

за потреби користуватися ліками, призначеними лікарем.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

