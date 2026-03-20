На Житомирщину повертається тепло: якої температури чекати у вихідні

У найближчі вихідні, 21 та 22 березня, погода на Житомирщині практично повторить сценарій минулого тижня. Атмосферні умови залишатимуться стабільними: нічні температури коливатимуться біля нульової позначки, а вдень повітря прогріватиметься до 14 градусів тепла.
Це на декілька градусів тепліше, ніж було протягом робочого тижня, тож вихідні відчуватимуться значно комфортнішими. Про це пише Житомир.info з посиланням на Житомирський обласний центр з гідрометеорології.
У суботу, 21 березня, над регіоном пануватиме мінлива хмарність без істотних опадів. Північно-східний вітер буде помірним, часом відчутнішим, але без різких поривів. У Житомирі нічна температура коливатиметься між 1 градусом тепла та 1 градусом морозу, а вдень підніметься до 10–12 градусів.
В області загалом ситуація схожа: від 3 тепла до 2 морозу вночі та до 13 градусів тепла вдень.
Неділя, 22 березня, принесе таку ж мінливу хмарність і знову обійдеться без опадів. Вітер залишиться північно-східним, але дещо посилиться. Температурні показники практично не зміняться: нічні значення знову балансуватимуть між легким плюсом і мінусом, а вдень очікується до 14 градусів тепла.
Понеділок, 23 березня, збереже ту саму спокійну синоптичну картину. Протягом доби очікується мінлива хмарність без опадів, а північно‑східний вітер залишиться помірним, тримаючись у межах 7–12 м/с. Температура вночі знову коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 морозу, а вдень повітря прогріється до 9–14 градусів, повторюючи недільні значення.
Житомирщина входить у новий тиждень без погодних сюрпризів - із сухими дорогами, світлими днями та відчутним наближенням справжньої весни.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, упродовж 21-23 березня в Рівненській області очікується зміна погодних умов. Регіон потрапить під вплив холодного атмосферного фронту, який принесе невеликий дощ та мокрий сніг.
Синоптик Наталія Діденко казала, що 20 березня у Північній півкулі настає астрономічна весна — день весняного рівнодення, який принесе більш стабільну погоду, потепління та відсутність сильних опадів.
Водночас на вихідних у Дніпрі очікується стабільна, хоча й переважно похмура погода. Вікенд пройде без істотних опадів, проте з помітними коливаннями температурного режиму та атмосферного тиску.
Про джерело: Zhitomir.info
Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.
