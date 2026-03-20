Мокрий сніг з дощем накриє Рівненщину: синоптики попереджають небезпеку

Інна Ковенько
20 березня 2026, 11:07
На Рівненщині холодний фронт принесе опади, після яких встановиться суха та відносно тепла погода.
Прогноз погоди в Рівному та області
Прогноз погоди в Рівному та області 21-23 березня/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • Яка погода буже в Рівненській області впродовж 21-23 березня
  • Коли зіпсується погода в Рівному
  • В який день прогнозують дощ та мокрий сніг

Упродовж 21-23 березня в Рівненській області очікується зміна погодних умов. Спершу регіон потрапить під вплив холодного атмосферного фронту, який принесе невеликий дощ та мокрий сніг.

А вже з 22 березня погоду визначатиме антициклон - істотних опадів не прогнозують. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

відео дня

Погода 21 березня

У суботу, 21 березня, вночі та вранці місцями пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Температура вночі коливатиметься від -3 до +2 гардусів, а вдень підніметься до +7…+12° вдень. Вітер буде північно-східний, 7-12 м/с. Атмосферний тиск поступово зростатиме.

Погода 22 березня

У неділю, 22 березня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Нічні температури становитимуть від -2 до +3 градусів, удень повітря прогріється до 9-14 градусів тепла. Вітер східний, 7-12 м/с. Атмосферний тиск продовжить слабке зростання.

Погода 23 березня

В понеділок, 23 березня, погода залишиться сухою та відносно теплою. Вночі очікується від -4- до +1 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть +9…+14 градісів. Вітер східний, помірний. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься.

Мокрий сніг з дощем накриє Рівненщину: синоптики попереджають небезпеку
Прогноз погоди в Рівненській області на вихідні / Фото: Рівненський обласний центр з гідрометеорології

Погода в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, у п'ятницю, 20 березня, у Північній півкулі настає астрономічна весна - день весняного рівнодення. В Україні він принесе більш стабільну погоду, потепління та відсутність сильних опадів, повідомила синоптик Наталія Діденко.

Нагадаємо, 20 березня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. В регіоні очікується переважно суха погода, проте до вечора синоптична ситуація дещо зміниться.

Крім того, Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 20 березня, буде хмарною. Істотних опадів не прогнозується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

