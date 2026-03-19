Градуси підуть вгору: в який із днів вікенду у Дніпрі буде найтепліше

На вихідних у Дніпрі погода триматиме хмарність і легке похолодання.

https://glavred.net/synoptic/temperatura-podnimetsya-v-kakoy-iz-dney-vyhodnyh-v-dnepre-budet-teplee-vsego-10750376.html Посилання скопійоване

Субота — найтепліший день вікенду, +11°C удень / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

У Дніпрі вихідні будуть переважно похмурими

Опадів не очікується, температура +3…+11°C

Вітер північно-західний, тиск 749–752 мм рт. ст

Вихідних у Дніпрі очікується стабільна, хоча й переважно похмура погода. Згідно з метеорологічним сервісом Sinoptik, вікенд пройде без істотних опадів, проте з помітними коливаннями температурного режиму та атмосферного тиску.

П’ятниця: хмарно і прохолодно

У п’ятницю, 20 березня, небо над містом здебільшого буде вкрите хмарами. Коротке прояснення можливе лише вранці, після чого хмарність знову посилиться.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від +3°C уранці до +10°C удень. Вологість залишатиметься високою, сягаючи 95% у нічний час, що разом із легким північно-західним вітром створюватиме відчуття прохолоди.

Погода в Дніпрі 20 березня / Фото: скріншот sinoptik

Субота: найтепліший день вікенду

Субота, 21 березня, обіцяє бути найтеплішим днем вікенду. Попри те, що хмари вкриють небо з самого ранку і триматимуться до пізнього вечора, денна температура підніметься до +11°C.

Нічні показники також дещо зростуть — до +7°C. Світловий день продовжує збільшуватися: сонце зійде о 05:41 і зайде о 17:53. Атмосферний тиск протягом дня поступово зростатиме, досягнувши 749 мм рт. ст. до вечора.

Погода в Дніпрі 21 березня / Фото: скріншот sinoptik

Недiля: хмарно з невеликим похолоданням

У неділю, 22 березня, тенденція до хмарної погоди збережеться. Увесь день у Дніпрі буде похмуро, проте опадів не передбачається. Температурний фон трохи знизиться порівняно з суботою: удень стовпчики термометрів покажуть до +9°C, а вранці можливе похолодання до +3°C, що за відчуттями нагадуватиме 0°C.

Пориви північного вітру посиляться до 4,6 м/с удень. Атмосферний тиск стабілізується на рівні 751–752 мм рт. ст.

Погода в Дніпрі 22 березня / Фото: скріншот sinoptik

Загалом наступні три дні у Дніпрі характеризуватимуться спокійною березневою погодою, яка сприяє прогулянкам, попри відсутність яскравого сонця. Ймовірність опадів протягом усього періоду залишається мінімальною і не перевищує 4%.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, 20 березня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. В регіоні очікується переважно суха погода, проте до вечора синоптична ситуація дещо зміниться.

Крім того, Погода в Тернопільській області у п'ятницю, 20 березня, буде хмарною. Істотних опадів не прогнозується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Водночас на Рівненщині прогнозується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не очікується.

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред