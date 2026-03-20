Сніг і приморозки до -3 градусів: Україну накриє потужний антициклон

Марія Николишин
20 березня 2026, 12:34
Синоптик попередив, що в деяких областях можливий слабкий туман.
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні на вихідних
  • Де може випасти мокрий сніг

Погода в Україні на вихідних, 21 та 22 березня, матиме антициклональний характер. Температурний фон прогнозується переважно вище 0, лише в нічні години місцями фіксуватимуться невеликі приморозки. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у наступні дві доби погодні умови в нашій країні визначатиме малорухомий антициклон, тому істотних опадів не передбачається, лише місцями у західній частині та на крайньому півдні часом може пройти невеликий дощ і мряка.

Погода в Україні 21 березня

У суботу в західних областях України очікується хмарна погода з проясненнями. Подекуди пройде невеликий дощ, у Карпатському регіоні з мокрим снігом. Можливий слабкий туман. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 градуси, вдень +7…+12 градусів, у Карпатах 0…+5 градусів.

У північній частині країни очікується погода без істотних опадів. Температура повітря вночі очікується в межах -1…+4 градуси, вдень +4…+9 градусів.

У центральних регіонах прогнозується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +1...+6 градусів, вдень +7...+12 градусів.

На півдні України, а також у Криму переважатиме хмарна погода з проясненнями, без опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +2…+7 градусів, вдень становитиме +8…+13 градусів.

У східних областях переважатиме хмарна погода з проясненнями, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +1...+6 градусів, вдень +6...+11 градусів.

Погода 21 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні 22 березня

У неділю в західних областях під впливом виступу антициклону очікується стійка погода без опадів. Лише у Карпатах можливий невеликий мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься вночі у межах -3…+2 градуси, вдень +7…+12 градусів, у Карпатах 0…+5 градусів.

У північних регіонах України очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме -3…+2 градуси, вдень +4…+9 градусів.

У центральних областях прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме -1...+4 градуси, вдень +7...+12 градусів.

У південній частині України, а також на Кримському півострові переважатиме хмарна погода з проясненнями, часом пройде невеликий дощ. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +2…+7 градусів, в денні години становитиме +7…+12 градусів.

У східних областях утримається хмарна погода з проясненнями, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме -1...+4 градуси, вдень +7...+12 градусів.

Погода 22 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, упродовж 21-23 березня в Рівненській області очікується зміна погодних умов. Регіон потрапить під вплив холодного атмосферного фронту, який принесе невеликий дощ та мокрий сніг.

Синоптик Наталія Діденко казала, що 20 березня у Північній півкулі настає астрономічна весна — день весняного рівнодення, який принесе більш стабільну погоду, потепління та відсутність сильних опадів.

Водночас на вихідних у Дніпрі очікується стабільна, хоча й переважно похмура погода. Вікенд пройде без істотних опадів, проте з помітними коливаннями температурного режиму та атмосферного тиску.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

