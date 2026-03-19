Синоптик здивувала своїм прогнозом: якою буде погода в Києві 20 березня

У п'ятницю, 20 березня, у Північній півкулі настає астрономічна весна — день весняного рівнодення, погода буде стабільною.
В Україні він принесе більш стабільну погоду, потепління та відсутність сильних опадів, повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, у Києві очікується комфортна погода без істотних дощів, а денна температура триматиметься в межах +7…+10 °C. Вона також з гумором порадила мешканцям столиці поступово прощатися із зимовим одягом і переходити на весняні речі.
Синоптик нагадала, що цього року рівнодення припадає на 20 березня, а його точний момент настане о 16:45 за київським часом. Цей день вона образно назвала "новим початком" і запропонувала присвятити його оновленню: навести порядок у домі, згадати народні традиції та зайнятися приготуванням символічної випічки.
Раніше синоптики попередили про зміну погоди. У Рівненській області погода залишиться відносно теплою і без значних опадів.
Як писав Главред, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться. Жителям Львівської області слід готуватися до перепадів температури та змін погоди.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
