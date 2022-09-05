В Україну йдуть заморозки: синоптик розповів, коли і де чекати -5 градусів

Найближчими днями погода в Україні зміниться. У низці регіонів оголошено перший і другий рівень небезпеки.
Погода в Україні зіпсується. Синоптик попередив, що в Україну йдуть заморозки. Температура повітря опуститься практично по всій території країни крім Закарпаття та південної частини.
Заморозки очікуються вночі 6-8 вересня.
"На поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпеки, жовтий), в північно-східних і східних областях і в повітрі 0-3° (II рівень небезпеки, помаранчевий)", — йдеться у попередженні ДСНС.
Зазначається, що в Київській області вночі 6-8 вересня на поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0-5° (I рівень небезпеки, жовтий).
Як повідомляв Главред, народний синоптик Стас Щедрін раніше прогнозував, що Україну накриють дощі та сильне похолодання. Температура повітря знизиться до +14...+22 °С в денні години і до +6 ... +13 °С – в нічні. Також, за його словами, найближчим часом у північно-західних (Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській) та Сумській областях місцями можливі нічні заморозки.
Прогноз погоди в Україні на осінь 2022
Як повідомляв Главред, завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух говорила, що погода в Україні у вересні 2022 буде більше схожа на літню. Середня температура повітря може бути на один градус вище, ніж в останні 30 років.
Синоптик wisemeteo обіцяв, що погода в Україні у вересні 2022 року практично по всій території країни буде спекотною. У всіх областях, крім західних, стовпчики термометрів в окремі дні піднімуться до +34 градусів. Найспекотніше буде в східних і південних регіонах.
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