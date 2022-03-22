Осінь 2022 компенсує українцям холодну весну: синоптик озвучила довгостроковий прогноз погоди

Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні восени 2022 / Фото pixabay.com

Осінь в 2022 в Україну прийде не раніше кінця вересня. Потім очікується невелике похолодання. Воно змінить "бабине літо" в жовтні, яке може приємно затягнутися.

Такий прогноз погоди озвучила кліматолог Світлана Бойченко, пише КП в Україні.

Погода в Україні у вересні 2022 порадує літнім теплом. Температура повітря в середньому підніметься до +26 ... +27 градусів. Потім почнеться поступове зниження, і до кінця вересня небо затягнуть дощові хмари, свідчить прогноз погоди.

Погода в Україні в жовтні 2022 буде дощовою та вітряною. У першій половині місяця синоптик прогнозує "бабине літо". Воно триватиме два тижні. У цей період стовпчики термометрів будуть вдень триматися на позначці +18 градусів. До кінця жовтня похолодає до +7 ... +10 градусів. У західних та північних областях буде прохолодніше, в південних - часом тепліше.

Прогноз погоди на листопад 2022 свідчить, що місяць буде холодним і сирим. До середини місяця випаде перший сніг, а наприкінці кінця місяця "плюси" на термометрах зміняться на "мінуси".

Як повідомляв Главред, погода в Україні влітку 2022 буде нестабільною. Очікуються різкі перепади температури, що викличе грози і шквальні вітри. В цілому, літо буде спекотним. Пляжний сезон на Азовському морі почнеться рано, любителям чорного - потрібно почекати.

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