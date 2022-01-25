Прогноз на півроку: якою буде погода в Києві навесні, влітку і восени 2022

Погода в Києві не балуватиме теплом. Весняний, літній та осінній сезони в столиці України будуть прохолодними і сухими.
Погода в Києві навесні та влітку 2022 року не буде спекотною. Температури повітря будуть не такими високими, як минулого року, проте злив також не очікується. Осінь в столиці буде сухою та холодною.
Погода в Києві навесні 2022
Весна 2022 в Києві буде прохолодною та сонячною. Дощі будуть, але, в середньому за сезон, сильних опадів не очікується, прогнозує синоптик порталу Wisemeteo.
Середня температура повітря навесні в столиці України очікується на рівні +8 градусів.
Якою буде погода в Києві влітку 2022
Літній сезон у столиці України очікується холодним і сухим, свідчить прогноз погоди.
"Прогноз обіцяє спокійні кліматичні умови, низький температурний фон і практично повну відсутність опадів", - повідомив синоптик.
У другій половині літа в Києві потеплішає. Середня температура повітря складе +21 градус - це нижче, ніж влітку 2021.
Максимальні температури по місяцях складуть:
- червень - +26 градусів;
- липень - +31 градус;
- серпень -+ 30 градусів.
Мінімальні температури влітку 2022 в Києві:
- червень - + 8 градусів;
- липень - +13 градусів;
- серпень - + 9 градусів.
Прогноз погоди на осінь 2022 у Києві
Осінь в столиці України також буде холодною та сухою. З другої половини сезону похолодає. Середня температура повітря складе +9 градусів - це холодніше, ніж восени минулого року.
Максимальні температури по місяцях:
- вересень - +26 градусів;
- жовтень - +15 градусів;
- листопад - + 12 градусів.
Мінімальні температури по місяцях:
- вересень - +3 градуси;
- жовтень - +2 градуси;
- листопад - 1 градус морозу.
Як повідомляв Главред, погода в Україні цього тижня характеризуватиметься морозною погодою зі значними снігопадами, місцями очікуються хуртовини та снігові замети. Як прогнозує синоптик Ігор Кибальчич, у більшості областей на дорогах збережеться ожеледиця і сніговий накат.
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