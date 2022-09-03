В Україну йдуть заморозки, але тепло ще повернеться: синоптик розповів, коли чекати бабине літо 2022

Найближчим часом у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях місцями можливі нічні заморозки, каже прогноз погоди.
Погода в Україні найближчим часом сильно зміниться - в країну йдуть досить відчутні заморозки. Такий прогноз погоди озвучив народний синоптик Стас Щедрін.
Найближчим часом у північно-західних (Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській) та Сумській областях місцями можливі нічні заморозки, написав синоптик на своїй сторінці у Facebook.
Щедрін прогнозує, що Україну накриють дощі та сильне похолодання. Температура повітря знизиться до +14...+22 °з в денні години і до +6 ... +13°С – в нічні.
При цьому тепло в Україну ще повернеться, прогнозує народний синоптик. За його словами, бабине літо 2022 прийде в Україну в жовтні.
Прогноз погоди в Україні на осінь 2022
Як повідомляв Главред, завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух говорила, що погода в Україні у вересні 2022 буде більше схожа на літню. Середня температура повітря може бути на один градус вище, ніж в останні 30 років.
Синоптик wisemeteo обіцяв, що погода в Україні у вересні 2022 року практично по всій території країни буде спекотною. У всіх областях, крім західних, стовпчики термометрів в окремі дні піднімуться до +34 градусів. Найспекотніше буде в східних та південних регіонах.
Інші новини:
- Прогноз на півроку: якою буде погода в Києві навесні, влітку і восени 2022
- Осінь 2022 компенсує українцям холодну весну: синоптик озвучила довгостроковий прогноз погоди
- Сильні морози і багато снігу: синоптики дали прогноз на найважчу для України зиму