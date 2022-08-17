Спека до +34: якою буде погода в Україні у вересні 2022

Погода в Україні на початку осені буде спекотною / Фото УНІАН

Погода в Україні у вересні 2022 року практично по всій території країни буде спекотною. У всіх областях, крім західних, стовпчики термометрів в окремі дні піднімуться до +34 градусів. Найспекотніше буде в східних та південних регіонах.

Синоптик Wisemeteo прогнозує в Луганській області 1 вересня +34 градуси. 3-4 вересня температура повітря залишиться в межах +30...+31 градуса. Після цього стовпчики термометрів опустяться до комфортних +26.

Погода в Херсонській області буде ще більш літньою. До 5 вересня стовпчики термометрів покажуть +31 градус. Лише потім температура повітря опуститься до +29.

Погода в Одеській області на початку вересня буде не спекотною, але теплою і комфортною. Температура повітря прогріється до +23...+25 градусів. 3 вересня синоптик прогнозує дощ з грозою.

Погода в Києві у вересні також буде літньою. Стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів. З 7 вересня почнеться похолодання та дощі.

У західних областях синоптик прогнозує осінню прохолоду. Лише Закарпаття розжарить до літніх +30 градусів.

У північних областях України 1 вересня синоптики обіцяють сонце і +28 градусів.

Як повідомляв Главред, погода в Україні у четвер, 18 серпня, погіршиться. Це стосуватиметься половини областей. У 12 регіонах синоптик прогнозує грози, місцями очікуються сильні дощі, град і шквали.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в День Незалежності, 24 серпня. Згідно з прогнозом, буде спекотно, місцями пройдуть дощі.

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