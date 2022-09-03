Сильні морози та багато снігу: синоптики дали прогноз на найважчу для України зиму

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні взимку буде морозною. Як повідомляють синоптики ресурсу Wisemeteo, зима буде схожа на погоду минулого року.

Середня температура складе близько 0. Перші морозні показники очікуються приблизно 3 грудня.

"Хоча в цілому перший місяць зими буде тепліше, ніж минулого року. На початку місяця температура коливатиметься на рівні 0. Максимальні значення + 8 градусів потрібно очікувати приблизно 5 грудня", - повідомили синоптики.

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Коли прийде похолодання

Кількість опадів буде невеликою, але снігу вистачить. А ось сильне похолодання прийде в січні 2023 року.

Середня температура протягом місяця буде -2. Найтепліше буде 2 січня – до +4, а найхолодніше 9 січня – до -9.

Опадів у січні практично не буде.

У лютому 2023 року середня температура буде нижче минулого року на 2 градуси, а опади лише інколи будуть повертатися в Україну.

Варто відзначити, що це тільки приблизний прогноз погод на зиму 2022/2023.

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Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть випасти кислотні дощі через бойові дії. Про це заявила кліматолог Євгенія Засядько. При цьому вона додала, що такі дощі не залежать від самих обстрілів.

Також раніше керівник відділу клімату громадської організації Екодія Євгенія Засядько заявила, що в Україні спостерігаються результати кліматичних процесів, до яких призвели дії людства. В результаті спостерігається стрімке збільшення температури, чого досі не було в історії планети.

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