Вересень 2022 буде найспекотнішим за останні 30 років - прогноз погоди на осінь в Україні

Погода в Україні у вересні буде літньою / Фото ua.depositphotos.com ​

Погода в Україні у вересні 2022 буде більше схожа на літню. Середня температура повітря може бути на один градус вище, ніж в останні 30 років. Такий прогноз погоди озвучила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух.

За її словами, у вересні відбувається поступовий перехід від літніх до осінніх процесів.

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"Очікується, що цього року протягом вересня, особливо в першій половині, на значній території країни ще зберігатиметься літня погода", - сказала Балабух 24 каналу.

Синоптик попередила, що в південних і східних областях можливий дефіцит опадів - погода у вересні там буде посушливою. Водночас західні регіони нарешті накриє довгоочікувана прохолода.

В цілому, як свідчить прогноз погоди, перша половина осені 2022 буде теплою та посушливою. Потім теплі й холодні повітряні маси будуть чергуватися, тому очікується нестійка погода.

На територію України потраплятиме арктичне повітря. Територію України накриють тумани, очікуються похмурі дні, заморозки та мряка. Крім того, в Карпатах можливі снігопади та ожеледиця, резюмувала синоптик.

Погода на осінь 2022 в Україні

Погода в Україні восени буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути теплою та майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний та "мокрий", - йдеться у книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

Водночас на сході та півдні країни у вересні та жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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