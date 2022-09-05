Україну заморозить до -3°: синоптик попередив про атаку арктичного холоду

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В Україні найближчим часом переважатиме холодна погода і лише на крайньому заході України та на Закарпатті температурний фон відповідатиме нормі, розповів синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Як пише він у матеріалі на Meteoprog, погоду в Україні визначатиме стійкі північно-західні потоки, які принесуть холодну повітряну масу арктичного походження.

Він не виключив, що в першій половині нового тижня в північних областях і на Поліссі можливі заморозки в нічний час як на поверхні грунту, так і місцями в повітрі. Однак, ближче до вихідних, температура поступово підвищиться в більшості областей України.

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За прогнозом синоптика, температура вночі становитиме +3 ... +12 °С, на півдні до +16 °С (у північних і північно-західних областях на поверхні грунту, місцями в повітрі заморозки до -3 °С). Вдень максимальна температура становитиме +16...+21 °C, на півдні України місцями +26 ... + 28 °C.

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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