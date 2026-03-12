Температура різко підскочить: на Рівненщину йде весняне потепління

Ви дізнаєтесь:
У п’ятницю, 13 березня, на Рівненщині очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю.
Опадів синоптики не очікують. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
У п'ятницю, температура повітря по області вночі знижуватиметься до -2…+3 градусів, а вдень коливатиметься від +12 до +17. У Рівному вночі синоптики прогнозують від 0 до +2 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +16. Вітер буде південний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.
Як раніше писав Главред, погода в Україні 12 березня буде сонячною та теплою. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях, а найнижча температура очікується в Чернігівській та Сумській областях.
У четвер, 12 березня, на Рівненщині очікується по-весняному тепла погода. За даними синоптиків, прогнозується мінлива хмарність, опадів не буде.
Крім того, на Житомирщині також пануватиме по-справжньому весняна погода. Так, ніч у Житомирі буде прохолодною, із температурою від +1 до -1 градуса, проте ранок швидко перейде у теплий та сонячний день.
Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники.
