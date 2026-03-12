Температура різко підскочить: на Рівненщину йде весняне потепління

Температура повітря на Рівненщині підніметься до +17 градусів.

https://glavred.net/synoptic/temperatura-rizko-pidskochit-na-rivnenshchinu-yde-vesnyane-poteplinnya-10748264.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди у Рівному та області на 13 березня / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Рівному та області 13 березня

Коли повітря прогріється до +17 градусів

У п’ятницю, 13 березня, на Рівненщині очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю.

Опадів синоптики не очікують. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

відео дня

Якою буде погода в Рівному та області 13 березня

У п'ятницю, температура повітря по області вночі знижуватиметься до -2…+3 градусів, а вдень коливатиметься від +12 до +17. У Рівному вночі синоптики прогнозують від 0 до +2 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +16. Вітер буде південний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

Погода в Рівному на 2 тижні / фото: Meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, погода в Україні 12 березня буде сонячною та теплою. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях, а найнижча температура очікується в Чернігівській та Сумській областях.

У четвер, 12 березня, на Рівненщині очікується по-весняному тепла погода. За даними синоптиків, прогнозується мінлива хмарність, опадів не буде.

Крім того, на Житомирщині також пануватиме по-справжньому весняна погода. Так, ніч у Житомирі буде прохолодною, із температурою від +1 до -1 градуса, проте ранок швидко перейде у теплий та сонячний день.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред