Погода в Україні різко зміниться - де випадуть дощі та вдарить похолодання

Про що йдеться у матеріалі:
Погода в Черкаській області найближчими днями не зміниться. Однак, вже до кінця тижня область накриє справжнє весняне тепло. Про це в дописі у Facebook повідомив глава Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.
За словами метеоролога, найближчими днями погодні умови суттєво не змінюватимуться, тож ризик виникнення пожеж в екосистемах залишається високим. Людям радять утриматися від спалювання сухої рослинності та очерету.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.
Постригань повідомив, що масштабний блокуючий антициклон поступово зміщується на схід, і протягом найближчих двох діб регіон опиниться в баричній сідловині. Це означає ослаблення градієнтів тиску та нестійкий, перехідний характер атмосферних процесів.
Прогноз погоди на 24-25 березня
Як зазначив Віталій Постригань, 24–25 березня на Черкащині суттєвих змін погоди не очікується: збережеться сонячна, суха й тепла погода. Вночі температура становитиме близько 0°, удень підвищуватиметься до 12–14° тепла.
Прогноз погоди 26 березня
Постригань повідомив, що з четверга, 26 березня, розпочнеться зміна синоптичної ситуації.
"Улоговина з півночі Атлантики наповнена холодним повітрям Гренландії активізує циклогенез над теплими південними морями. Один за одним утворюватимуться активні циклони", - попередив він.
Прогноз погоди на тиждень Черкаська область
Водночас із 26 березня прогнозується перебудова синоптичних процесів. За даними міжнародних моделей, у період 26–30 березня регіон опиниться в теплому секторі циклону, посилиться надходження теплого вологого повітря з боку Чорного моря. Сонячна погода поступово зміниться хмарністю, місцями очікуються дощі. Температура вночі становитиме 2–7° тепла, вдень — до 14–19°.
"Середньодобова температура стрімко підвищиться до 11°, а це вже значення другої половини квітня, що дозволятиме значно економити на опаленні приміщень. Проте, повернення холоднечі на початку квітня стримуватиме завершення опалювального періоду. Весняна погода залишається мінливою: хвилі тепла змінюватимуться похолоданням. Особливої уваги потребуватимуть заклади соціальної сфери - школи, дитячі садочки та лікарні",- резюмує він.
Про персону: Віталій Постригань
Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред