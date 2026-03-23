Погода в Україні різко зміниться - де випадуть дощі та вдарить похолодання

На Черкащині збережеться тепла й суха погода, однак наприкінці тижня очікується зміна синоптичної ситуації з дощами та похолоданням, вказав синоптик.

Прогноз погоди Черкаська область - синоптики назвали небезпечний період

Про що йдеться у матеріалі:

Якою буде погода в Черкаській області

Прогноз погоди для Черкас і області на тиждень

Погода в Черкаській області найближчими днями не зміниться. Однак, вже до кінця тижня область накриє справжнє весняне тепло. Про це в дописі у Facebook повідомив глава Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

За словами метеоролога, найближчими днями погодні умови суттєво не змінюватимуться, тож ризик виникнення пожеж в екосистемах залишається високим. Людям радять утриматися від спалювання сухої рослинності та очерету.

Постригань повідомив, що масштабний блокуючий антициклон поступово зміщується на схід, і протягом найближчих двох діб регіон опиниться в баричній сідловині. Це означає ослаблення градієнтів тиску та нестійкий, перехідний характер атмосферних процесів.

/ Фото: Віталій Постригань / Facebook

Прогноз погоди на 24-25 березня

Як зазначив Віталій Постригань, 24–25 березня на Черкащині суттєвих змін погоди не очікується: збережеться сонячна, суха й тепла погода. Вночі температура становитиме близько 0°, удень підвищуватиметься до 12–14° тепла.

Прогноз погоди 26 березня

Постригань повідомив, що з четверга, 26 березня, розпочнеться зміна синоптичної ситуації.

"Улоговина з півночі Атлантики наповнена холодним повітрям Гренландії активізує циклогенез над теплими південними морями. Один за одним утворюватимуться активні циклони", - попередив він.

Прогноз погоди на тиждень Черкаська область

Водночас із 26 березня прогнозується перебудова синоптичних процесів. За даними міжнародних моделей, у період 26–30 березня регіон опиниться в теплому секторі циклону, посилиться надходження теплого вологого повітря з боку Чорного моря. Сонячна погода поступово зміниться хмарністю, місцями очікуються дощі. Температура вночі становитиме 2–7° тепла, вдень — до 14–19°.

"Середньодобова температура стрімко підвищиться до 11°, а це вже значення другої половини квітня, що дозволятиме значно економити на опаленні приміщень. Проте, повернення холоднечі на початку квітня стримуватиме завершення опалювального періоду. Весняна погода залишається мінливою: хвилі тепла змінюватимуться похолоданням. Особливої уваги потребуватимуть заклади соціальної сфери - школи, дитячі садочки та лікарні",- резюмує він.

Погода в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вівторок, 24 березня, в Україні очікується тепла погода, а опади малоймовірні через вплив антициклону. За прогнозом синоптиків, удень температура становитиме близько +12…+16 градусів, тоді як на південному сході буде прохолодніше — приблизно +6…+11 градусів.

У Житомирській області в період із 24 по 27 березня встановиться справді весняна, спокійна погода без опадів, із переважно мінливою хмарністю. Температури відзначатимуться значними коливаннями — від легких нічних морозів до майже літнього тепла вдень.

На Полтавщині тиждень розпочався зі змінної погоди. Станом на 23 березня в регіоні прогнозується тепла, місцями хмарна погода без опадів, із східним вітром 5–10 м/с. Упродовж дня температура в області становитиме 8–13 градусів тепла, а в Полтаві — близько +10…+12 градусів.

Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

