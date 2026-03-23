На Полтавщині температура різко впаде нижче 0°C: синоптики сказали коли

Тиждень на Полтавщині розпочався з мінливої погоди. Сьогодні, 23 березня, в області очікується тепла, але подекуди хмарна погода, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.
Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Telegram. Температура повітря протягом дня по області коливатиметься в межах 8-13 градусів тепла, а в Полтаві очікується від 10 до 12 градусів тепла.
Погода 24 березня
У вівторок у Полтавській області очікується північно-східний вітер, 3-8 м/с. Без опадів. Температура повітря вночі впаде нижче 0 градусів, а саме знизиться до 2 градусів морозу - 3 градусів тепла.
Водночас вдень, за прогнозом синоптиків, очікується тепло. По області буде від 9 до 14 градусів тепла.
Нагадаємо, Главред писав, що 23 березня на погоду у Львівській області впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується хмарна погода без істотних опадів.
Раніше повідомлялося, що у перший день поточного тижня на одній з найвищих вершин українських Карпат зберігається справжня зимова погода. На горі Поп Іван Чорногорський температура повітря становить 6 градусів морозу.
Раніше повідомлялося, що у Києві 23 березня очікується погода без опадів. 24 березня у столиці також прогнозують відсутність опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
