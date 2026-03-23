На Житомирщину увірветься рекордне тепло: коли прогріє до +20 градусів

Дар'я Пшеничник
23 березня 2026, 14:53
Температурні коливання обіцяють бути значними: від легких нічних морозів до майже літнього тепла вдень.
Якою буде погода на Житомирщині цього тижня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

  • Якою буде погода у Житомирі впродовжробочого тижня
  • Прогноз погоди у Житомирської області з 24 по 27 березня

У Житомирській області цього тижня, з 24 по 27 березня, встановиться дійсно по‑весняному тепла та спокійна погода. За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології, опадів не очікується, а небо переважно буде з мінливою хмарністю.

Температурні коливання обіцяють бути значними: від легких нічних морозів до майже літнього тепла вдень. Про це пише Житомир.info.

У вівторок, 24 березня, Житомир та область зустрінуть день без опадів і з північним вітром. У місті вночі температура коливатиметься від 1 градуса тепла до 1 морозу, а вдень підніметься до 13–15 градусів. По області ситуація подібна: нічні показники від 3 тепла до 2 морозу, вдень – до 10–15 градусів.

У середу, 25 березня, характер погоди залишиться стабільним: мінлива хмарність і жодних опадів. Вітер змінить напрямок на південний і посилиться до 5–10 м/с. Температура вночі знову коливатиметься в межах від 3 тепла до 2 морозу, а вдень прогріється до 11–16 градусів.

У четвер, 26 березня, синоптична картина майже не зміниться. Ніч буде м’якою - від 0 до 5 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 13–18 градусів. Південний вітер залишиться помірним, а небо - частково хмарним.

П’ятниця, 27 березня, стане найтеплішим днем тижня. Опадів не прогнозують, а температура вночі становитиме 2–7 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 15–20 градусів, що створить майже квітневий настрій.

Синоптики зазначають, що така погода сприятиме як раннім весняним роботам, так і комфортним прогулянкам, адже протягом усього періоду дощів не очікується, а теплі дні поступово набиратимуть силу.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 23 березня на погоду у Львівській області впливатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується хмарна погода без істотних опадів.

Раніше повідомлялося, що у перший день поточного тижня на одній з найвищих вершин українських Карпат зберігається справжня зимова погода. На горі Поп Іван Чорногорський температура повітря становить 6 градусів морозу.

Також повідомлялося, що у Києві 23 березня очікується погода без опадів. 24 березня у столиці також прогнозують відсутність опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Про джерело: Zhitomir.info

Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

