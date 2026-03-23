На Житомирщину увірветься рекордне тепло: коли прогріє до +20 градусів

https://glavred.net/synoptic/na-zhitomirshchinu-vorvetsya-rekordnoe-teplo-kogda-progreet-do-20-gradusov-10751213.html Посилання скопійоване

Якою буде погода на Житомирщині цього тижня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у Житомирі впродовж робочого тижня

Прогноз погоди у Житомирської області з 24 по 27 березня

відео дня

У Житомирській області цього тижня, з 24 по 27 березня, встановиться дійсно по‑весняному тепла та спокійна погода. За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології, опадів не очікується, а небо переважно буде з мінливою хмарністю.

Температурні коливання обіцяють бути значними: від легких нічних морозів до майже літнього тепла вдень. Про це пише Житомир.info.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

У вівторок, 24 березня, Житомир та область зустрінуть день без опадів і з північним вітром. У місті вночі температура коливатиметься від 1 градуса тепла до 1 морозу, а вдень підніметься до 13–15 градусів. По області ситуація подібна: нічні показники від 3 тепла до 2 морозу, вдень – до 10–15 градусів.

У середу, 25 березня, характер погоди залишиться стабільним: мінлива хмарність і жодних опадів. Вітер змінить напрямок на південний і посилиться до 5–10 м/с. Температура вночі знову коливатиметься в межах від 3 тепла до 2 морозу, а вдень прогріється до 11–16 градусів.

У четвер, 26 березня, синоптична картина майже не зміниться. Ніч буде м’якою - від 0 до 5 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 13–18 градусів. Південний вітер залишиться помірним, а небо - частково хмарним.

П’ятниця, 27 березня, стане найтеплішим днем тижня. Опадів не прогнозують, а температура вночі становитиме 2–7 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 15–20 градусів, що створить майже квітневий настрій.

Синоптики зазначають, що така погода сприятиме як раннім весняним роботам, так і комфортним прогулянкам, адже протягом усього періоду дощів не очікується, а теплі дні поступово набиратимуть силу.

Погода в Україні - останні новини

Про джерело: Zhitomir.info Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред