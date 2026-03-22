Україну розігріє до +18, а потім накриє снігом: коли погода різко зміниться

Руслана Заклінська
22 березня 2026, 12:47
Синоптик Ігор Кібальчич попередив про різку зміну погоди з 23 по 29 березня.
Ви дізнаєтеся:

  • У які дні впродовж тижня буде найтепліше
  • Коли і де очікується мокрий сніг
  • Якою буде погода на вихідних

Погода в Україні з 23 по 29 березня буде контрастною. Тиждень розпочнеться зі стійкої та сонячної погоди, але ближче до вихідних очікуються дощі та посилення вітру. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

"Антициклон над Східною Європою забезпечить малохмарну погоду без істотних опадів у перші дні тижня. Однак поступово на тлі зниження атмосферного тиску та перебудови атмосферних процесів на циклонічну діяльність стане відчутно більше опадів, які охоплять практично всі області України, а розподіл температури виявиться більш нерівномірним", - розповів синоптик.

За його прогнозом, наприкінці тижня на заході прогнозується похолодання та сильні дощі з мокрим снігом. Водночас на півдні та сході буде найтепліше.

Погода на 23 березня

У понеділок, 23 березня, у всіх регіонах України очікується стійка погода без опадів під впливом антициклону. Вночі та вранці можливий туман на Правобережжі.

Вітер східний/південно-східний, 5–10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 2–7 м/с. Температура вночі становитиме -3…+2 °С, а на Закарпатті та півдні +1…+6 °С; вдень +8…+13 °С.

Погода на 24 березня

У вівторок, 24 березня, невеликі та помірні дощі пройдуть вночі у Криму та Приазов’ї, вдень на півдні, місцями в центральних областях та Карпатах. Решта території без опадів.

Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с, на півдні північний, 5–10 м/с. Температура вночі очікується +1…+6 °С, вдень +9…+14 °С, на Закарпатті до +16 °С.

Погода на 25 березня

У середу, 25 березня, невеликі дощі очікуються на півдні та у центральних регіонах, на решті території – без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями буде слабкий туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на заході південний, 7–12 м/с. Температура вночі прогнозується +1…+6 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть +10…+15 °С.

Погода на 26 березня

У четвер, 26 березня, у західних областях та на крайньому сході вдень очікуються дощі та похмура погода. В інших регіонах істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер очкується південним/південно-східним, 5-10 м/с. Попри дощі, це буде найтепліший день тижня для більшості областей, оскільки вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12…+17 °С, а на крайньому заході +5…+10 °С.. Вночі температура становитиме +3…+8 °С.

Погода на 27 березня

У п'ятницю, 27 березня, на заході України пройдуть дощі, у Карпатах – дощ з мокрим снігом. На решті території опадів не очікується.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у південних регіонах поривчастий. Температура на заході протягом доби становитиме +2…+7 °С. Вночі на решті території стовпчики термометрів покажуть +3…+8 °С, а вдень +12…+18 °С.

Погода на 28 березня

У суботу, 28 березня, під впливом південного циклону очікується нестійка погода. По всій країні пройдуть дощі, у Карпатах з мокрим снігом.

Вітер східний/північно-східний, 7–12 м/с, на заході пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +3…+8 °С, вдень +10…+15 °С, а на крайньому заході +5…+10 °С.

Погода на 29 березня

У неділю, 29 березня, нестійка та дощова погода очікується у більшості областей, на заході місцями мокрий сніг.

Вітер на Лівобережжі буде південного напрямку, а на Правобережжі країни північний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+7 °С, вдень коливатиметься від +2…+7 °С у західній частині до +9…+14 на Лівобережжі та у Криму.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Києві раптово погіршилася погода. Синоптики оголосили штормове попередження через сильний туман. Видимість становитиме 200-500 метрів, що може ускладнити рух транспорту.

Також 21-22 березня у Полтавській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень температура підніметься до +11…+13°

Крім цього, у суботу, 21 березня, на Львівщині була нестійка погода. Вночі та вранці прогнозувався невеликий дощ і мокрий сніг.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

