В Україну повертається тепло: синоптик порадувала свіжим прогнозом

Синоптикиня наголосила, що надалі в Україні переважатиме тепла погода.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-vozvrashchaetsya-teplo-sinoptik-poradovala-svezhim-prognozom-10751228.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні

Ви дізнаєтеся:

Погода в Україні у вівторок, 24 березня, буде теплою. Через вплив антициклону опади малоймовірні. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу. відео дня

За її словами, завтра протягом дня температура повітря очікується в межах +12…+16 градусів. Прохолодніше буде лише на південному сході, де вдень прогнозується +6…+11 градусів.

"Антициклон впливатиме на погоду більшості областей України, тому опади малоймовірні, лише на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та в Криму пройдуть невеликі дощі", - додала вона.

Погода 24 березня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 24 березня буде сухо, сонячно та тепло. Температура повітря впродовж дня буде в межах +12…+14 градусів.

Діденко зауважила, що надалі в Україні переважатиме тепла погода. Водночас найближче похолодання очікується наприкінці березня - на початку квітня.

Погода в Києві

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці в понеділок, 23 березня, на одній з найвищих вершин українських Карпат зберігається справжня зимова погода. Температура повітря сягає -6 градусів.

Також відомо, що у Житомирській області цього тижня, з 24 по 27 березня, встановиться дійсно по‑весняному тепла та спокійна погода. Опадів не очікується, а небо переважно буде з мінливою хмарністю.

Водночас тиждень на Полтавщині розпочався з мінливої погоди. За словами синоптиків, температура повітря вночі може впасти нижче 0 градусів.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред