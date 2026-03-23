В Україну повертається тепло: синоптик порадувала свіжим прогнозом

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вівторок
- Коли очікується похолодання
Погода в Україні у вівторок, 24 березня, буде теплою. Через вплив антициклону опади малоймовірні. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.
За її словами, завтра протягом дня температура повітря очікується в межах +12…+16 градусів. Прохолодніше буде лише на південному сході, де вдень прогнозується +6…+11 градусів.
"Антициклон впливатиме на погоду більшості областей України, тому опади малоймовірні, лише на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та в Криму пройдуть невеликі дощі", - додала вона.
Погода в Києві
У Києві 24 березня буде сухо, сонячно та тепло. Температура повітря впродовж дня буде в межах +12…+14 градусів.
Діденко зауважила, що надалі в Україні переважатиме тепла погода. Водночас найближче похолодання очікується наприкінці березня - на початку квітня.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, вранці в понеділок, 23 березня, на одній з найвищих вершин українських Карпат зберігається справжня зимова погода. Температура повітря сягає -6 градусів.
Також відомо, що у Житомирській області цього тижня, з 24 по 27 березня, встановиться дійсно по‑весняному тепла та спокійна погода. Опадів не очікується, а небо переважно буде з мінливою хмарністю.
Водночас тиждень на Полтавщині розпочався з мінливої погоди. За словами синоптиків, температура повітря вночі може впасти нижче 0 градусів.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред