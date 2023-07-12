Україну накриває нестабільна погода: будуть зливи, грози і пекельна спека

Погода в Україні буде дуже спекотною. Найближчими днями температура повітря підвищиться до 34 градусів тепла.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / УНІАН

Погода в Україні до кінця тижня буде нестабільною. Міста накриє сильна спека разом з грозами, зливами і шквалами. У ці дні "смажити" буде до 34 градусів тепла. Про це заявив синоптик Ігор Кибаличич, повідомляє Метеопрог.

Погода 13 липня обіцяє бути дощовою та грозовою у західних областях, деяких центральних та північних.

"Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +12...+17 °C, на узбережжі морів до +22 °C; вдень +23...+28 °C, у центральних та південних областях повітря прогріється до +29 ...+ 34 °C", - каже синоптик.

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Погода 14 липня, за даними синоптика, також буде з дощами. Сильні опади будуть у західних, центральних та північних областях. Місцями будуть навіть грози і шквали 15-20 м/с.

"Температура повітря вночі становитиме +16...+21 °С, вдень +24 ...+29 °C, у північних та місцями центральних регіонах буде свіжіше, +18 ...+23 °C", - йдеться в прогнозі.

Погода 15 липня буде нестабільною на півночі Лівобережжя. В інших регіонах сильних дощів не буде. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +24 ...+29 °С, а на півдні - до +31 °С.

Погода 16 липня знову стане грозовою. Короткочасні дощі та грози очікуються у північних та східних областях. Температура повітря вночі становитиме +15...+20 °С, вдень +25 ... +30 °C, на півдні стовпчики термометрів підвищаться до +33 °C.

Раніше повідомлялося, що в Україну несуться потужні зливи. Затоплювати буде відразу два регіони. Температура повітря в Україні також буде низькою, як для середини літа.

Також варто нагадати, що Україну атакує спека з Сахари. З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

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