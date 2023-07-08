10 областей потонуть у дощах вже завтра: куди прийдуть грози

На Заході України 9 липня буде тепло і сонячно, але не в інших регіонах.

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Погода 9 липня в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Погода в Україні різко зіпсується вже 9 липня. Грозові дощі накриють більшу частину нашої країни.

Як показують дані Укргідрометцентру, у неділю локальні грозові дощі очікуються в основному на Лівобережжі України.

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На Заході України 9 липня буде тепло і сонячно. Дощ в цей день в цих областях не очікується.

У східних і південних областях в цей день накриють грози. Зокрема, негода бушуватиме в Донецькій, Луганській, Дніпровській, Харківській, Полтавській областях та в Криму.

Погода в Києві 9 липня буде сухою і теплою. Місцями можлива невелика хмарність. Температура повітря сягатиме + 24 ... + 26 градусів.

Погода в Україні 9 липня / скріншот

Погода на липень і серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1, 5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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