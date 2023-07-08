10 областей потонуть у дощах вже завтра: куди прийдуть грози

Погода в Україні різко зіпсується вже 9 липня. Грозові дощі накриють більшу частину нашої країни.
Як показують дані Укргідрометцентру, у неділю локальні грозові дощі очікуються в основному на Лівобережжі України.
На Заході України 9 липня буде тепло і сонячно. Дощ в цей день в цих областях не очікується.
У східних і південних областях в цей день накриють грози. Зокрема, негода бушуватиме в Донецькій, Луганській, Дніпровській, Харківській, Полтавській областях та в Криму.
Погода в Києві 9 липня буде сухою і теплою. Місцями можлива невелика хмарність. Температура повітря сягатиме + 24 ... + 26 градусів.
Погода на липень і серпень в Україні
Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.
"Температура липня буде на 1-1, 5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.
За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.
Вам може бути цікаво: