Гриміти буде скрізь: в Україну мчить нова хвиля злив з похолоданням

Протягом доби 13 липня на заході і південному заході країни також місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.

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Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні з 11 липня знову буде дощовою і штормовою. Як повідомляють синоптики, вдень 11 липня у західних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються короткочасні дощі з грозами.

За даними Укргідрометцентру, подібна погода очікується вночі 12 липня у південно-східних областях та Карпатському регіоні.

Крім того, протягом доби 13 липня на заході і південному заході країни також місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.

відео дня

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до +11 +17 градусів, а вдень +20 + 26.

При цьому в західних, а в четвер і в північних і центральних областях очікується +24 +29 градусів.

У південній частині країни вночі прогнозується + 15 +21, а вдень +24 +31 градус.

У середу і четвер, 12 і 13 липня, в Одеській області очікується до +35 градусів.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на липень і серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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