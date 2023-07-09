Україна буде "тонути": синоптик попередив про атаку потужних злив з градом і шквалами

З 10 липня в Україні можливі шквали, 15 – 20 м/сек, грози і сильні зливи.

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Погода в Україні на тиждень / pixabay

Погода в Україні у липні дуже мінлива. Як розповів синоптик Ігор Кибальчич, липень в нинішньому році почався з проливних дощів і ряду небезпечних явищ погоди, які призвели до економічного збитку і навіть людських жертв в окремих областях.

"Подібна тенденція збережеться і на новому тижні з 10 по 16 липня", - говорить синоптик, передає meteoprog.

Погода на тиждень в Україні

У понеділок, 10 липня, вночі в Україні без істотних опадів, вдень у північних та центральних областях короткочасні дощі з грозами, місцями шквали, 15 – 20 м/с. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17, вдень +21...+26, у південній частині +27...+29.

відео дня

У вівторок, 11 липня, вночі без істотних опадів, Вдень на півночі Лівобережжя, а також у західних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. При грозах можливі шквали, 15 – 20 м/с. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/сек, у західних областях змінних напрямків, 3 – 8 м/сек. Температура повітря вночі +10...+15 °C, вдень +19...+24 °C; у південних областях вночі +12...+17 °C, вдень +22...+27 °C.

Хто такий Ігор Кибальчич Ігор Кибальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кибальчич є кандидатом географічних наук.

У середу, 12 липня, дощі пройдуть в південних областях, вдень також місцями в східній частині. На решті частини країни без істотних опадів. Вітер переважно північно – західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 °C, вдень +22...+27 °C, на півночі Лівобережжя +18...+23 °C.

У четвер, 13 липня, в західних областях, вдень також місцями в центральних і північних регіонах пройдуть дощі з грозами, в західній частині вдень місцями сильні опади. Вітер західний / південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +12...+17 °C, на узбережжі морів до +22 °C; вдень +23...+28 °C, у центральних та південних областях +29...+34 °C.

У п'ятницю, 14 липня, вночі в Західних, Центральних і північних областях пройдуть дощі, місцями сильні. Вдень опади змістяться на північ Лівобережжя країни. Місцями грози і шквали, 15 – 20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час складе +16...+21 °з, вдень +24...+29, в північних і місцями центральних регіонах +18...+23 °С.

Погода на вихідні 15-16 липня

У суботу, 15 липня, на півночі Лівобережжя збережеться нестійка дощова погода, на решті частини країни істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/сек, у східній частині місцями пориви, 15-20 м/сек. Температура повітря вночі +13...+18 °C, вдень +24...+29 °C, на півдні до +31 °C.

У неділю, 16 липня, вночі без опадів, вдень у північних та східних областях невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/сек, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/сек. Температура повітря вночі становитиме +15...+20 °C, вдень +25...+30 °C, на півдні до +33 °C.

Карта погоди / meteoprog

Погода на липень і серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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