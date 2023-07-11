Несуться потужні зливи: синоптики розповіли, які 2 регіони України буде затоплювати

Температура повітря в Україні також буде низькою, як для середини літа.

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Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 12 липня буде з грозами і дощами. Як прогнозують синоптики, деякі регіони буде заливати.

В Укргідрометцентрі зазначають, що вночі у Приазов'ї та Криму та вдень у більшості західних областей місцями короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

"Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 10-15 градусів; на узбережжі морів до 19 градусів; вдень 21-26 градусів, принаймні і південний захід країни 25-30 градусів", - розповіли в Укргідрометцентрі.

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У Київській області прогнозується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Погода на 12 липня / Укргідрометцентр

"Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 10-15 градусів, вдень 21-26 градусів. У Києві вночі 12-14 градусів, вдень 23-25 градусів", — додали в Укргідрометцентрі.

Де пройдуть дощі

Синоптик Ігор Кибальчич уточнив, що дощі пройдуть в південних областях, вдень також місцями в східній частині України. Температура повітря вночі + 11...+16 °C, вдень +22...+27 °C, на півночі Лівобережжя +18 ... + 23 °C.

Карта погоди / meteoprog.com

Погода на серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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