Несуться потужні зливи: синоптики розповіли, які 2 регіони України буде затоплювати

Погода в Україні 12 липня буде з грозами і дощами. Як прогнозують синоптики, деякі регіони буде заливати.
В Укргідрометцентрі зазначають, що вночі у Приазов'ї та Криму та вдень у більшості західних областей місцями короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.
"Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 10-15 градусів; на узбережжі морів до 19 градусів; вдень 21-26 градусів, принаймні і південний захід країни 25-30 градусів", - розповіли в Укргідрометцентрі.
У Київській області прогнозується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
"Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 10-15 градусів, вдень 21-26 градусів. У Києві вночі 12-14 градусів, вдень 23-25 градусів", — додали в Укргідрометцентрі.
Де пройдуть дощі
Синоптик Ігор Кибальчич уточнив, що дощі пройдуть в південних областях, вдень також місцями в східній частині України. Температура повітря вночі + 11...+16 °C, вдень +22...+27 °C, на півночі Лівобережжя +18 ... + 23 °C.
Погода на серпень в Україні
Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.
"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.
За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.
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