Україну атакує спека з Сахари: синоптики попередила про рекордну температуру

З 12 червня весь розігрітий шар повітря з Сахари почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-atakuet-zhara-iz-sahary-sinoptiki-predupredila-o-rekordnoy-temperature-10484806.html Посилання скопійоване

Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Україні до кінця липня буде нестерпно спекотною. Як розповіла синоптик Анжеліка Ганчук, скоро до нашої країни добереться спека з Сахари і можливі нові температурні рекорди.

За словами Ганчук, комфортна температура повітря протримається в більшості регіонів України ще кілька днів, а потім стовпчики термометрів поповзуть вгору.

"До 11 липня в Україні переважатиме досить комфортний температурний режим: приблизно +14 +20 градусів вночі, на півдні - традиційно вище, до +24 градусів, а вдень у нас спостерігатиметься температура +20 +28 градусів. Як правило, холодніше буде на Заході і півночі країни. До +28 градусів буде навіть у центральних областях, південь і схід - до + 34 градусів. На півночі і на заході буде + 20 + 25 градусів", - сказала синоптик в інтерв'ю для NV.

відео дня

Спека їх Сахари

Вона зазначає, що вже зараз спостерігається сильно розігрівання території над Сахарою, і на жаль, з 12 числа весь цей розігрітий шар повітря почне рухатися з південного заходу на територію Європи, в тому числі і в Україну.

"Для нас це означатиме нове підвищення температури для всієї України. І можливо навіть це будуть знову якісь рекордні температури, так як значення там будуть дуже високі. І далі, до кінця місяця, ми будемо в такому режимі: більш теплі, спекотні дні будуть змінюватися на короткочасні періоди з опадами, як відбувається зараз", - попереджає Ганчук.

Вона також додала, що не виключений і інший варіант розвитку подій - спекотна повітряна маса змішається з холодним повітрям, яке зараз над Європою, і страшних рекордів не буде.

Карта погоди на місяць в Києві / meteoprog.com

Погода на серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Серпень буде припікати і" радувати " своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

Читайте також: