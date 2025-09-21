Україну накриє похолодання: якою буде погода найближчими днями

Погод у Харкові буде найтеплішою 22 вересня. Там температура повітря підвищиться до +29.

Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 22 вересня

Де температура повітря опуститься до +10 градусів

У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 22 вересня буде теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 22 вересня в Україні буде тепло. Температура повітря підвищиться до 24-27 градусів тепла. Вночі буде прохолодно - 11-14 градусів тепла. Похолодання прийде в Україну в середині тижня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / фото: ventusky

Погода 22 вересня

В Україні 22 вересня буде невелика хмарність. У цей день опадів не прогнозують. У Карпатах буде туман. Вітер буде південно-західних зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +29

За даними meteoprog, 22 вересня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+29 градусів. Найнижча температура буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+23 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / фото: meteoprog

Погода 22 вересня у Києві

У Києві 22 вересня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

